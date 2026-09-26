Gizem Karaca Kızı Leyla Yaz İçin Dert Yandı: "3 Diş Birden!"

Oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz'ın diş çıkarma sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, kızının aynı anda 3 diş çıkardığını duyurdu.

Gizem Karaca Kızı Leyla Yaz İçin Dert Yandı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 20:03

Televizyon dünyasının tanınan simalarından Gizem Karaca aile yaşantısına dair kesitlerle sosyal medyada ilgi toplamayı sürdürüyor. 2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturan başarılı isim evliliğinin hemen ardından metropolün yorucu temposundan uzaklaşarak İzmir'e yerleşmişti. Ege'de doğayla iç içe kurduğu sakin düzeninde kızı Leyla Yaz'ı büyüten ünlü oyuncu annelik serüvenine ilişkin yeni gelişmeleri takipçileriyle paylaşıyor.

İzmir'deki Yaşam

Yayınlandığı dönemde ekranların dikkat çeken yapımları arasına giren Güzel Köylü dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı daha sonra İçimdeki Fırtına ve Baraj projelerinde üstlendiği rollerle mesleki kariyerini güçlendirdi. Setlerdeki yoğun temposuna rağmen özel hayatında daima dengeli bir rota çizen Karaca mutlu evliliğini 26 Haziran tarihinde dünyaya gelen ilk bebeğiyle taçlandırdı. Hamilelik müjdesini sosyal medya üzerinden sevenlerine veren oyuncu doğumdan itibaren kızının her anını büyük bir özenle takip etti.

"3 Diş Aynı Anda Çıkarıyoruz"

Kızı Leyla Yaz'ın birinci yaş gününü geçtiğimiz günlerde kutlayan Karaca aile albümünden taze bir kareyi sevenlerinin beğenisine sundu. Bebeklerin gelişim sürecinde ebeveynleri en çok zorlayan diş çıkarma dönemine adım atan ünlü isim evdeki hareketli günleri esprili bir dille özetledi.

Kızının yeni fotoğrafını takipçilerine gösteren oyuncu karenin altına "3 diş aynı anda çıkarıyoruz" notunu ekleyerek kendisiyle benzer süreçlerden geçen annelerle dertleşti.

Sosyal Medyada Annelerden Gelen Destek

Karaca'nın bu içten paylaşımı kısa sürede dijital mecralarda yoğun bir ilgi gördü. Oyuncunun yayımladığı sevimli kareye binlerce beğeni gelirken fotoğrafın altı moral veren yorumlarla doldu. Benzer aşamaları bizzat tecrübe eden ebeveynler yorum alanında kendi anılarını dile getirerek ünlü anneye çeşitli önerilerde bulundu. Ege'deki yuvasında kızının bakımını büyük bir titizlikle üstlenen Karaca, anneliğin getirdiği uykusuz geceleri ve yorucu dönemleri tebessümle karşılayarak takipçileriyle samimi bağını koruyor.

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