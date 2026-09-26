Meryem Uzerli Muhteşem Yüzyıl İzleyen Otel Sakinini Şaşırttı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dönem yapımlarından Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Meryem Uzerli sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Konakladığı otelde dinlendiği sırada yan odadan gelen tanıdık sesleri fark eden oyuncu bu anı eğlenceli bir sürprize dönüştürdü.

"Yan Komşum Muhteşem Yüzyıl İzliyor"

Otel koridoruna taşan televizyon sesinin 2011 ile 2014 yılları arasında ekrana gelen eski projesine ait olduğunu anlayan ünlü oyuncu cep telefonunun kamerasını açarak kayda başladı. Takipçilerine fısıldayarak seslenen Uzerli, "Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yan komşum Muhteşem Yüzyıl izliyor" sözleriyle durumu aktardı. Ekranda kendi repliklerinin yankılandığı odanın kapısına yönelen yıldız isim çekinmeden zile bastı.

Kapıda Karşısında Görünce Şaşkına Döndü

Otel odasının kapısı aralandığında samimi bir ifadeyle konuşan Uzerli, "Merhabalar, fark ettim de Muhteşem Yüzyıl izliyorsunuz" diyerek odaya selam verdi. Televizyonda izlediği dizinin başrolünü bir anda karşısında bulan otel sakini gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Beklenmedik anda gerçekleşen bu sıcak diyalog hem oda sakinine tebessüm dolu bir anı bıraktı hem izleyenleri keyiflendirdi. Ünlü sanatçının kurgudan uzak samimi halleri internet kullanıcıları tarafından övgüyle karşılandı.

Beyazperdeden Televizyona Uzanan Çizgi

Meryem Uzerli, Çırağan Sarayı’nda kaldığı sırada yan odasındaki komşusunun Muhteşem Yüzyıl izlediğini fark etti.



• Meryem Uzerli, komşusuna sürpriz yaparak Hürrem Sultan karakteriyle karşısına çıktı. pic.twitter.com/KIiy6m1WPX — Gossip Magazin (@gossipmagazinn) September 26, 2026

Hürrem Sultan rolüyle yakaladığı küresel başarının ardından oyunculuk serüvenine hız kesmeden devam eden Meryem Uzerli sinemada ve ekranda birçok yapımda boy gösterdi. Kovan ve Annemin Yarası gibi sinema filmlerindeki dram performansıyla dikkat çeken sanatçı Cingöz Recai ile Öteki Taraf projelerinde de seyirci karşısına çıktı. Televizyonda Gecenin Kraliçesi dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda da rol aldı. Kariyerine başarıyla devam eden Uzerli samimi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.