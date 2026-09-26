Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç Dizinin Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı

Ekin Koç, Muhtemel Aşk dizisinde Kadir'in uçaktan indiği anların kamera arkası görüntülerini takipçilerine sundu. Sahnenin yapay zeka ile çekildiği ortaya çıktı.

Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç Dizinin Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 20:52

Muhtemel Aşk dizisi prodüksiyon teknolojisiyle dikkat çekti. Dizide Kadir rolünü canlandıran Ekin Koç sosyal medya hesabından paylaştığı kamera arkası kaydıyla sette uygulanan sıra dışı yöntemi gözler önüne serdi. Yayınlanan bir sahnedeki havalimanı atmosferinin tamamen yapay zeka desteğiyle kurgulandığı ortaya çıktı.

Uçak ve Merdivenler Sonradan Eklendi

Ekrana gelen bölümde Kadir karakteri dev bir yolcu uçağının merdivenlerinden sakin adımlarla iniyordu. Seyirciler bu anları gerçek bir havalimanı pistinde çekilmiş gibi izlerken arka plandaki gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Ekin Koç’un Instagram hesabı üzerinden yayımladığı video kaydı sette hiçbir hava aracının bulunmadığını gösterdi. Başarılı aktör çekim esnasında yalnızca düz bir zeminde adım atarken teknik ekip devasa uçağı ve yolcu merdivenlerini çekim sonrasında dijital ortamda sahneye ekledi. Uygulanan ileri teknoloji sayesinde görüntüdeki ayrıntılar ekranda bütünüyle doğal bir etki yarattı.

Çekim Maliyetini ve Zaman Kaybını Önledi

Televizyon projelerinde havalimanı sahneleri çekmek yapım ekipleri açısından son derece zorlu bir hazırlık süreci gerektiriyor. Havacılık kurumlarından alınacak özel izinler, uçak kiralama bedelleri ve dar zaman aralıkları prodüksiyon bütçelerini doğrudan zorluyor. Muhtemel Aşk ekibi bu operasyonel ve maddi engelleri aşmak amacıyla yapay zeka modellemelerinden faydalandı. Görsel efekt uzmanları oyuncunun adımlarını, ortamdaki ışık kırılmalarını ve zemin gölgelerini dijital çizimlerle eksiksiz biçimde eşleştirdi. Böylece ekip yüksek bütçeli havalimanı lojistiğine girmeden inandırıcı bir sahne ortaya koydu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

 

Kamera arkası görüntülerinin dijital platformlarda paylaşılmasıyla birlikte yapım, sosyal medyada geniş bir etkileşim dalgası oluşturdu. Dizi takipçileri, ekranda izledikleri uçağın aslında bilgisayar üretimi olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kullanıcı, sahnedeki ışık ve hareket uyumunun kusursuzluğu sebebiyle hileyi fark etmenin imkansız olduğunu vurguladı. Ekin Koç’un paylaştığı bu perde arkası anlar, Türk televizyonculuğunda yapay zekanın sağladığı pratik çözümlere somut bir örnek kazandırdı.

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