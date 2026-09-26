Berkay, Volkan Konak'ın Mezarını Ziyaret Etti: "Canım Ağabeyim"

Berkay Şahin konser turnesi kapsamında Karadeniz dinleyicisiyle buluşmak üzere Trabzon’a gitti. Kente varır varmaz sahne hazırlıklarından önce özel bir rota belirleyen müzisyen vakit kaybetmeden Maçka ilçesine doğru yola çıktı. Ünlü şarkıcı 2025'te yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak’ın kabrini ziyaret ederek meslek büyüğüne duyduğu derin vefayı gösterdi.

Maçka'da Saygı Duruşu

Volkan Konak’ın Maçka ilçesindeki Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda yer alan kabrine giden Berkay Şahin, sanatçının vasiyeti doğrultusunda bir ceviz ağacının altına defnedildiği istirahatgahı başında dua etti. Kabir başında duygusal anlar yaşayan şarkıcı çektiği anma karesini "Canım ağabeyim" notuyla kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Karadeniz'in yemyeşil doğasında ebedi uykusuna dalan Konak'a gösterilen bu saygı her iki sanatçının hayranları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Ani Veda

"Kuzeyin Oğlu" unvanıyla Türk müzik tarihine adını yazdıran duayen sanatçı Volkan Konak 30 Mart 2025'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki canlı performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti. Konser salonunda aniden fenalaşarak aramızdan ayrılan efsane ismin vefatı tüm Türkiye'yi ve sanat camiasını derin bir yasa boğmuştu. Sevenlerinin gözyaşları eşliğinde memleketi Trabzon’da toprağa verilen başarılı yorumcu Karadeniz ezgilerini evrensel motiflerle buluşturan unutulmaz eserleriyle hafızalardaki yerini koruyor.

Sanat Dünyasında Kuşaklar Arası Bağ

Hareketli şarkıları ve sahne şovlarıyla geniş kitlelere ulaşan Berkay Şahin meslek hayatında sanata emek vermiş öncülere gösterdiği hassasiyetle biliniyor. Karadenizli dinleyicilerinin karşısına çıkmadan hemen önce rotasını Maçka'ya çeviren yorumcu popüler kültür ile geleneksel müzik damarı arasındaki güçlü saygı bağını ortaya koydu. Mezarlıktaki anma görevini yerine getiren ünlü şarkıcı, akşam saatlerinde hayranlarıyla buluşacağı konser salonuna geçerek Trabzon'daki prova ve hazırlıklarına başladı.