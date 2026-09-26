Nilperi Şahinkaya'dan Radikal İmaj Değişikliği

Ekranların başarılı oyuncusu Nilperi Şahinkaya, saçlarını bakır rengine boyatarak imajını tazeledi. Ünlü ismin yeni tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Nilperi Şahinkaya'dan Radikal İmaj Değişikliği
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 20:13

Dijital mecraları etkin şekilde kullanan 38 yaşındaki Nilperi Şahinkaya uzun süredir benimsediği imajında köklü bir değişikliğe imza attı. Açık sarı buklelerinden uzaklaşarak saçlarını sıcak bakır tonuna boyatan ünlü oyuncu taze görünümünü kişisel Instagram hesabında yayımladığı özel bir kareyle sevenlerinin beğenisine sundu.

Sosyal Medyada Binlerce Beğeni Topladı

Instagram platformunda 1,2 milyon takipçisi bulunan Şahinkaya, kuaför salonundaki bakımın ardından vakit kaybetmeden objektif karşısına geçti. Klasik tonlardan radikal bir adımla kızıla çalan renge yönelen oyuncu yeni haliyle sanal dünyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan fotoğraf karesi dijital magazin sayfalarının en çok paylaştığı içerikler arasına girdi. Hem sanatçı dostları hem hayran kitlesi yorum alanını doldurarak oyuncunun bu cesur tercihine tam not verdi.

Sonbahar Dönemine Cesur Bir Giriş

Ekrana geldiği yapımlarda üstlendiği dinamik rollerle seyircinin takdirini kazanan başarılı isim stil tercihlerinde de kalıpların dışına çıkmayı sürdürüyor. Sanat hayatı boyunca büründüğü karakterlerin yanı sıra gündelik yaşamında da özgün bir çizgi benimseyen usta aktris son hamlesiyle sonbahar mevsimine yüksek bir enerjiyle giriş yaptı. Çok sayıda kullanıcı bakır renginin oyuncunun yüz hatlarıyla ve açık teniyle kusursuz bir uyum yakaladığını belirten tebrik mesajları gönderdi.

Yeni Projeler Öncesinde Taze Bir Başlangıç

Gündelik temposunu, set aralarını ve tiyatro kulisindeki hazırlıklarını takipçilerine aktaran ünlü oyuncu çevrim içi kanallardaki güçlü bağını daima canlı tutuyor. Dış görünüşündeki bu canlı farklılıkla birlikte moral depolayan Şahinkaya önümüzdeki günlerde başlayacak olan yoğun çalışma maratonu öncesinde motivasyonunu tazeledi. Kendine has esprili mizacı ve çalışkan kimliğiyle takdir toplayan deneyimli aktris yenilenen tarzıyla magazin basınının odağında kalmayı sürdürüyor.

Benzer Haberler
Nazar Korkusu Pes Dedirtti! Petek Dinçöz’ün Tuz Ritüeli Nazar Korkusu Pes Dedirtti! Petek Dinçöz’ün Tuz Ritüeli
Esra Erol Ticaret Dünyasına Girdi! Yeni İşi Şaşırttı Esra Erol Ticaret Dünyasına Girdi! Yeni İşi Şaşırttı
Ece İrtem’in Annesi İsyan Etti! “Hepsi Yalan, Uydurma” Ece İrtem’in Annesi İsyan Etti! “Hepsi Yalan, Uydurma”
Zehra Çilingiroğlu Evleniyor mu? Hülya Avşar’dan Olay Cevap! Zehra Çilingiroğlu Evleniyor mu? Hülya Avşar’dan Olay Cevap!
Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç Dizinin Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç Dizinin Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı
Berkay, Volkan Konak'ın Mezarını Ziyaret Etti: Berkay, Volkan Konak'ın Mezarını Ziyaret Etti: "Canım Ağabeyim"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!