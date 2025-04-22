Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Ailecek Paris’te

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, oğulları Atlas ile Paris’te tatil yaptı. Ailece çekilen kareler sosyal medyada beğeni topladı.

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin Ailecek Paris’te
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2025 14:35

Ünlü oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Atlas ile birlikte Paris tatiline çıktı. Hem romantik anlar yaşadılar hem de ailecek keyifli bir yolculuk gerçekleştirdiler.

Paris’te Ailece İlk Tatil

2020 yılında evlenerek magazin dünyasında büyük ilgi gören çift, mutlu evliliklerini bu kez Paris sokaklarında taçlandırdı. Minik oğulları Atlas’ı da yanlarına alan çift, Eyfel Kulesi'nden Montmartre'a kadar birçok ikonik noktayı gezerek ailece unutulmaz anılar biriktirdi.

Sosyal Medyada "Aşk Dolu" Paylaşım

Zeynep Tuğçe Bayat, Paris tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, birlikte çekildikleri fotoğrafların altına yalnızca bir cümle yazarak duygularını ifade etti:

"Seni seviyorum."

Bayat’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri de "Aşkın ve aile olmanın güzelliği" yorumlarıyla çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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