Başkalarının Hayatı Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı: Sarp ve Neslihan'ın Düğününe Damga Vuran Olaylar!

STAR ekranlarının sevilen dizisi Başkalarının Hayatı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sarp ve Neslihan'ın düğününde Hülya gözyaşlarına boğuldu.

Başkalarının Hayatı Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı: Sarp ve Neslihan'ın Düğününe Damga Vuran Olaylar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 16:09

 

Ay Yapım imzalı, STAR ekranından Cumartesi akşamları ekrana gelen “Başkalarının Hayatı” nın yeni bölümünden izleyiciyi şoke eden tanıtım yayınlandı.

Sarp ve Neslihan Evleniyor

Tanıtımda, Neslihan ve Sarp’ın evlenmesine onay veren Fikret, kızının evlendikten sonra kendisiyle birlikte yaşamasını istiyor. Nikah günü adeta yasa boğulan Hülya, Sarp’tan kendisini sevdiğini duymak için çabalıyor.

Erim ve Jale'den Sürpriz Hamle

İflas eden Erim ve jale’nin, Hülya’nın annesi Nermin’in evine bavullarıyla gitmesi merak uyandırıyor. Sarp ve Neslihan’ın nikahının kıyıldığı sırada gözyaşlarına tutamayan Hülya’nın acı çekerken yansıyan görüntüleri yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor...

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği “Başkalarının Hayatı”,  her Cumartesi saat 20:00’de STAR’da ekrana geliyor.

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