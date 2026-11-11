Erkan Babasının Gerçek Yüzünü Öğreniyor: Sevdiğim Sensin'de Tansiyon Yükseliyor

Ay Yapım imzalı, başrollerini başarılı oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan çarpıcı yeni tanıtım dizide tansiyonun zirve yapacağının sinyallerini verirken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Erkan Sarsıcı Gerçekle Yüzleşiyor

Yayınlanan yeni tanıtımda Derya'nın geçmişi hatırlamasıyla birlikte Esat'ın üstü örtülen karanlık geçmişi gün yüzüne çıkıyor ve bu durum Erkan ile Dicle'yi çıkmaza sürüklüyor. Dicle, Esat'ın katil olduğuna tanıklık eden Derya'nın bir an olsun yanından ayrılmazken gördükleri karşısında isyan eden Erkan gerçeğin peşine düşüyor. Ali Cabbar'la yüzleşen Erkan babasının elini kana buladığını kanıtlayan video kaydını ele geçirerek büyük bir şok yaşıyor.

Köşeye Sıkışan Esat Kan Donduran Bir Hamle Yapıyor

Oğluna katil olmadığını savunan ancak köşeye sıkışan Esat Aldur durumun kontrolden çıkması üzerine gözünü karartarak Derya ve Dicle'nin ölümüne karar veriyor. İnci bu tehlikeli kararın önüne geçmek için büyük bir mücadele verirken tanıtımın final sahnesi izleyenlerin nefesini kesiyor. Esat'ın silahını Dicle ve Derya'ya doğrulttuğu anlar ve hemen ardından duyulan patlama sesi perşembe akşamı yaşanacak sarsıcı olayların habercisi oluyor.

Hikayesi Coşkun Irmak'a, senaryosu Yeşim Aslan'a ait olan ve yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle perşembe saat 20:00'de Star'da izleyiciyle buluşacak.