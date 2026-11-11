Erkan Babasının Gerçek Yüzünü Öğreniyor: Sevdiğim Sensin'de Tansiyon Yükseliyor

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Esat Aldur, Dicle ve Derya'ya silah çekiyor!

Erkan Babasının Gerçek Yüzünü Öğreniyor: Sevdiğim Sensin'de Tansiyon Yükseliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 17:19

Ay Yapım imzalı, başrollerini başarılı oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan çarpıcı yeni tanıtım dizide tansiyonun zirve yapacağının sinyallerini verirken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Erkan Sarsıcı Gerçekle Yüzleşiyor

Yayınlanan yeni tanıtımda Derya'nın geçmişi hatırlamasıyla birlikte Esat'ın üstü örtülen karanlık geçmişi gün yüzüne çıkıyor ve bu durum Erkan ile Dicle'yi çıkmaza sürüklüyor. Dicle, Esat'ın katil olduğuna tanıklık eden Derya'nın bir an olsun yanından ayrılmazken gördükleri karşısında isyan eden Erkan gerçeğin peşine düşüyor. Ali Cabbar'la yüzleşen Erkan babasının elini kana buladığını kanıtlayan video kaydını ele geçirerek büyük bir şok yaşıyor.

Köşeye Sıkışan Esat Kan Donduran Bir Hamle Yapıyor

Oğluna katil olmadığını savunan ancak köşeye sıkışan Esat Aldur durumun kontrolden çıkması üzerine gözünü karartarak Derya ve Dicle'nin ölümüne karar veriyor. İnci bu tehlikeli kararın önüne geçmek için büyük bir mücadele verirken tanıtımın final sahnesi izleyenlerin nefesini kesiyor. Esat'ın silahını Dicle ve Derya'ya doğrulttuğu anlar ve hemen ardından duyulan patlama sesi perşembe akşamı yaşanacak sarsıcı olayların habercisi oluyor.

Hikayesi Coşkun Irmak'a, senaryosu Yeşim Aslan'a ait olan ve yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle perşembe saat 20:00'de Star'da izleyiciyle buluşacak.

Benzer Haberler
Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın İkinci Bebek Sevinci! Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın İkinci Bebek Sevinci!
Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler
Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi
Güllü’nün Son Anlarına Dair Sesler Ortaya Çıktı! İşte Detaylar Güllü’nün Son Anlarına Dair Sesler Ortaya Çıktı! İşte Detaylar
Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı! Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı!
Yakışıklı Mısırcı'nın Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı! Yakışıklı Mısırcı'nın Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!