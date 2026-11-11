Beril Pozam'dan Heyecanlandıran Hamilelik Pozları: Büyüyen Karnı Dikkat Çekti!

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan oyuncu Beril Pozam, eşi Ersin Arıcı ile yeni hamilelik pozlarını paylaştı. Ünlü isimlerden beğeni yağdı.

Beril Pozam'dan Heyecanlandıran Hamilelik Pozları: Büyüyen Karnı Dikkat Çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 17:43

Fenomen dizi Yalı Çapkını setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ve 2024 yılında nikah masasına oturan Beril Pozam ile Ersin Arıcı çifti şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan ünlü çiftten heyecanlandıran yeni paylaşımlar geldi. 30 yaşındaki güzel oyuncu Beril Pozam büyüyen karnını gözler önüne seren hamilelik pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Sevdiğim Havalar ve Sevdiğim"

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve hamilelik sürecindeki özel anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Beril Pozam, son gönderisiyle adından söz ettirdi. Eşi Ersin Arıcı ve sevimli köpekleriyle birlikte çıktıkları yürüyüşten kareleri yayınlayan güzel oyuncu, büyüyen karnıyla dikkat çekti. Pozam, paylaşımına "Sevdiğim havalar ve sevdiğim" notunu düşerek duygu dolu anlar yaşattı.

Ünlü İsimlerden Beğeni Yağmuru

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma çiftin sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından dostları da kayıtsız kalmadı. Beril Pozam'ın bu tatlı karelerine Aybüke Pusat, İpek Tuzcuoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, İpek Tenolcay, Evrim Alasya ve İlayda Alişan gibi tanınmış oyuncular da tebrik ve sevgi dolu yorumlar bıraktı. İlk kez anne ve baba olma heyecanı yaşayan çiftin mutluluğu sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.

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