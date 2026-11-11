Özge Törer'den Karakuyu Açıklaması: "Hikaye Boğazımda Düğümlendi!"

Kanal D’nin izleyiciyle buluşmak için gün sayan dizisi Karakuyu’nun başrol oyuncusu Özge Törer, dizinin kendisini derinden etkileyen hikâyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Törer, izleyicileri yoğun duyguların ve güçlü bir adalet arayışının beklediğini söyledi.

"Biraz Yürek Burkebiliriz, Biraz Cesaret Verebiliriz"

Geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan Ferda’nın (Özge Törer) hikâyesini konu alan Karakuyu, izleyicileri insanlığa dair derin sorularla yüzleştirmeye hazırlanıyor. Güçlü hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizi hakkında konuşan Özge Törer, duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Biraz yürek burkabiliriz. Biraz cesaret verebiliriz. Ama en önemlisi; adaleti, aile bağlarını, insanları ve insanlığı sorgulamaya geliyoruz.”

"Derin Bir Hikaye"

Ferda’nın kendi hayatını ve topraklarını geri kazanmak için verdiği mücadelenin kendisini ne kadar etkilediğini söyleyen Törer, şöyle konuştu; “Hikâye boğazımda düğümlendi. Bazı yerlerde kızdım ve canım çok yandı. Derin bir hikâye… İzleyicileri fazlasıyla etkileyeceğimizi düşünüyorum.”

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Karakuyu’nun yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun otururken dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor. Karakuyu’nun oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

Çok Yakında Başlıyor!

Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesaplarla örülü Ferda'nın kendi hayatını ve toprağını geri alma mücadelesini ekrana taşıyacak OGM Pictures imzalı Karakuyu çok yakında Kanal D’de.