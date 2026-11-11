Özlem Bitiyor: Netflix Bir Başkadır'ın İkinci Sezon Fragmanını Yayınladı!

Türkiye'de yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin hafızasına kazınan senaryosu ve karakterleriyle Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Bir Başkadır uzun süren bekleyişin ardından nihayet ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Başarılı isim Berkun Oya'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın merakla beklenen yeni sezonundan resmi fragman nihayet izleyiciyle buluştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fragman dizinin hayranlarını heyecanlandırırken yeni sezonun 12 Kasım Perşembe günü (yarın) tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlanacağı duyuruldu.

Yıldız Kadro Tam Kadro Geri Dönüyor

Yapımcılığını Evrim Zeybek, Ali Farkhonde ve Berkun Oya’nın üstlendiği, KREK Film imzalı yapım yine usta isimleri bir araya getiriyor. İlk sezonundaki derin hikaye anlatımı ve toplumsal dokuyu ele alış biçimiyle geniş kitleleri peşinden sürükleyen dizinin oyuncu kadrosunda;Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve usta oyuncu Nur Sürer gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Yayınlanan yeni sezon fragmanıyla birlikte karakterlerin hikayesindeki yeni açmazlar ve merak edilen detaylar izleyicilerin beğenisine sunulurken Bir Başkadır fırtınasının dijital platformlarda yeniden kopmasına kesin gözüyle bakılıyor.