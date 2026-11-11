Özlem Bitiyor: Netflix Bir Başkadır'ın İkinci Sezon Fragmanını Yayınladı!

Netflix, Berkun Oya'nın yazıp yönettiği kült dizi "Bir Başkadır"ın ikinci sezon resmi fragmanını paylaştı. Yeni sezon yarın Netflix'te yayında!

Özlem Bitiyor: Netflix Bir Başkadır'ın İkinci Sezon Fragmanını Yayınladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 15:05

Türkiye'de yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin hafızasına kazınan senaryosu ve karakterleriyle Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Bir Başkadır uzun süren bekleyişin ardından nihayet ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Başarılı isim Berkun Oya'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın merakla beklenen yeni sezonundan resmi fragman nihayet izleyiciyle buluştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fragman dizinin hayranlarını heyecanlandırırken yeni sezonun 12 Kasım Perşembe günü (yarın) tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlanacağı duyuruldu.

Yıldız Kadro Tam Kadro Geri Dönüyor

Yapımcılığını Evrim Zeybek, Ali Farkhonde ve Berkun Oya’nın üstlendiği, KREK Film imzalı yapım yine usta isimleri bir araya getiriyor. İlk sezonundaki derin hikaye anlatımı ve toplumsal dokuyu ele alış biçimiyle geniş kitleleri peşinden sürükleyen dizinin oyuncu kadrosunda;Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve usta oyuncu Nur Sürer gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.  

 Yayınlanan yeni sezon fragmanıyla birlikte karakterlerin hikayesindeki yeni açmazlar ve merak edilen detaylar izleyicilerin beğenisine sunulurken Bir Başkadır fırtınasının dijital platformlarda yeniden kopmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Benzer Haberler
Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın İkinci Bebek Sevinci! Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın İkinci Bebek Sevinci!
Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler
Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi
Güllü’nün Son Anlarına Dair Sesler Ortaya Çıktı! İşte Detaylar Güllü’nün Son Anlarına Dair Sesler Ortaya Çıktı! İşte Detaylar
Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı! Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı!
Yakışıklı Mısırcı'nın Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı! Yakışıklı Mısırcı'nın Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!