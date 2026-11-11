Bella Hadid Colorado'dan 5,5 Milyon Dolara Yeni Mülk Satın Aldı!

Moda dünyasının en çok kazanan ve aranan isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü model Bella Hadid kazandığı gelirleri gayrimenkul yatırımlarına dönüştürmeye devam ediyor. Başarılı model son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde 5,5 milyon dolar değerinde lüks ve tarihi dokuya sahip yepyeni bir mülk satın alarak portföyüne bir yenisini daha ekledi. Doğayla iç içe yaşam tarzıyla bilinen Hadid'in yeni yuvasının mimari detayları ise magazin ve emlak çevrelerinde büyük ilgi gördü.

Tarihi Kömür Madencisi Barakalarının Çevresine İnşa Edildi

Doğal güzellikleriyle ünlü Colorado'da konumlanan yeni evin en dikkat çekici özelliklerinden biri, sahip olduğu tarihi altyapı oldu. 1900'lü yılların başından kalma iki eski kömür madencisi barakasının bulunduğu arazide 2001 yılında bu tarihi dokuya sadık kalınarak inşa edilen mülk rustic tarzı modern mimariyle buluşturuyor.

Toplamda üç yatak odası ve üç banyosu bulunan konut, ferah yaşam alanlarıyla ön plana çıkıyor. Evin iç mekanındaki en çarpıcı detay ise yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki devasa tavanlar. Oldukça geniş ve aydınlık bir atmosfer sunan yüksek tavanlı salon, mülkün mimari ihtişamını gözler önüne seriyor. Doğanın kalbinde sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Bella Hadid'in bu özel yatırımına hayranlarından da binlerce tebrik ve beğeni mesajı yağdı.