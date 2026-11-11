Bella Hadid Colorado'dan 5,5 Milyon Dolara Yeni Mülk Satın Aldı!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Colorado'da 5,5 milyon dolara yeni bir ev satın aldı. Tarihi dokulu ve yüksek tavanlı evin detayları haberimizde.

Bella Hadid Colorado'dan 5,5 Milyon Dolara Yeni Mülk Satın Aldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 17:39

Moda dünyasının en çok kazanan ve aranan isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü model Bella Hadid kazandığı gelirleri gayrimenkul yatırımlarına dönüştürmeye devam ediyor. Başarılı model son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde 5,5 milyon dolar değerinde lüks ve tarihi dokuya sahip yepyeni bir mülk satın alarak portföyüne bir yenisini daha ekledi. Doğayla iç içe yaşam tarzıyla bilinen Hadid'in yeni yuvasının mimari detayları ise magazin ve emlak çevrelerinde büyük ilgi gördü.

Tarihi Kömür Madencisi Barakalarının Çevresine İnşa Edildi

Doğal güzellikleriyle ünlü Colorado'da konumlanan yeni evin en dikkat çekici özelliklerinden biri, sahip olduğu tarihi altyapı oldu. 1900'lü yılların başından kalma iki eski kömür madencisi barakasının bulunduğu arazide 2001 yılında bu tarihi dokuya sadık kalınarak inşa edilen mülk rustic tarzı modern mimariyle buluşturuyor.

Toplamda üç yatak odası ve üç banyosu bulunan konut, ferah yaşam alanlarıyla ön plana çıkıyor. Evin iç mekanındaki en çarpıcı detay ise yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki devasa tavanlar. Oldukça geniş ve aydınlık bir atmosfer sunan yüksek tavanlı salon, mülkün mimari ihtişamını gözler önüne seriyor. Doğanın kalbinde sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Bella Hadid'in bu özel yatırımına hayranlarından da binlerce tebrik ve beğeni mesajı yağdı.

Benzer Haberler
Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın İkinci Bebek Sevinci! Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın İkinci Bebek Sevinci!
Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler
Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi
Güllü’nün Son Anlarına Dair Sesler Ortaya Çıktı! İşte Detaylar Güllü’nün Son Anlarına Dair Sesler Ortaya Çıktı! İşte Detaylar
Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı! Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı!
Yakışıklı Mısırcı'nın Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı! Yakışıklı Mısırcı'nın Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!