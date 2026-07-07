Zeynep Tokuş'un Kızını Görenler Gözlerine İnanamadı!

Zeynep Tokuş'un kızı Ayşe ile paylaştığı kare sosyal medyayı hareketlendirdi. Anne-kızın şaşırtan benzerliği kısa sürede binlerce yorum aldı.

Zeynep Tokuş'un Kızını Görenler Gözlerine İnanamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 19:17

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Deli Yürek'te canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendine bambaşka bir yol çizen Tokuş bugünlerde yoga eğitmenliği yapıyor ve sosyal medyada daha sakin doğal bir yaşam paylaşmayı tercih ediyor. Bu kez gündeme gelme sebebi ise kendisi değil küçük kızı Ayşe oldu.

Anne Kız Benzerliği Herkesi Şaşırttı

Zeynep Tokuş Instagram hesabında kızı Ayşe ile birlikte çekildiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi görürken herkesin dikkatini çeken detay anne ve kızının birbirine olan inanılmaz benzerliği oldu.

Paylaşımın altına gelen yorumlarda takipçiler adeta aynı fikirde buluştu. "Resmen ikiz gibisiniz", "Annesinin gençlik hali", "Aynı kişi gibiler" ve "Kopyası olmuş" gibi yüzlerce yorum yapıldı. Yüz hatlarından gülüşlerine kadar birçok kişinin benzerliği fark etmesi sosyal medyada da konuşulan konular arasına girdi.

Ekranlardan Uzak Ama Mutlu Bir Hayatı Var

Bir zamanların sevilen oyuncularından olan Zeynep Tokuş bugün ailesiyle sakin bir yaşam sürüyor. Eşi Erdem Yıldız ile birlikte hayatına devam eden eski oyuncunun Ali, Alp ve Ayşe adında üç çocuğu bulunuyor.Sosyal medya hesabında ise daha çok yoga çalışmaları doğayla iç içe anları ve ailesiyle geçirdiği keyifli zamanları paylaşmayı tercih ediyor.

Aslında Zeynep Tokuş'un çocukları ilk kez gündem olmuyor. Bir süre önce oğlu Alp'in mezuniyet fotoğraflarını paylaşmış ve yazdığı duygusal notla takipçilerinin beğenisini toplamıştı. O paylaşımda da birçok kişi Alp'in annesine olan benzerliğinden söz etmişti.

Takipçilerden Yorum Yağdı

Bu son paylaşımla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konu yine anne-kızın benzerliği oldu. Fotoğrafı gören birçok kişi yıllar önce ekranda izlediği Zeynep Tokuş'un gençlik halini sanki yeniden görmüş gibi hissettiğini söyledi. Görünen o ki Ayşe annesine olan benzerliğiyle uzun süre daha konuşulmaya devam edecek.

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