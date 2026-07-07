Cenazede Herkes Donup Kaldı! Zihni Göktay'ın Son İsteği

Zihni Göktay'ın cenazesinde oğlu Ömer Göktay'ın açıkladığı son vasiyet törene damga vurdu. Usta sanatçının yıllar önceki isteği herkesi duygulandırdı.

Cenazede Herkes Donup Kaldı! Zihni Göktay'ın Son İsteği
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 19:50

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayata veda etti. Özellikle yıllarca sahnelediği "Lüküs Hayat" müzikalindeki Rıza karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde duygusal bir anma töreni düzenlendi. Sanat camiasından birçok isim dostları ve sevenleri Göktay'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Oğlunun Sözleri Herkesi Duygulandırdı

Törenin en duygusal anlarından biri ise oğlu Ömer Göktay'ın yaptığı konuşma oldu. Babasının en büyük isteğinin çocuklarını tiyatro sahnesinde görmek olduğunu söyleyen Göktay "Babamın gözü açık gitmedi. Vasiyeti bizi tiyatro sahnelerinde görmekti, biz de onu yerine getiriyoruz" sözleriyle salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Bu açıklama törende bulunan birçok kişinin gözyaşlarını tutamamasına neden oldu.

Son Günlerine Dair Dikkat Çeken Detaylar

Aile, Zihni Göktay'ın son ana kadar tiyatro sevgisini hiç kaybetmediğini anlattı. Yılın başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından sağlık sorunları artsa da yeniden sahneye çıkma umudunu hiç bırakmadığı ifade edildi. Sevenleriyle buluşmayı ve alkış sesini yeniden duymayı çok istediği belirtilirken ailesi bu süreçte destek veren herkese teşekkür etti.

Kızının Okuduğu Mektup Salonu Sessizliğe Boğdu

Törende söz alan kızı Zeynep Göktay ise babasının yıllar önce kendisine yazdığı mektubu okudu. Usta sanatçının, kızına dürüstlükten çalışkanlıktan ve mesleğe duyulan saygıdan bahsettiği satırlar salonda büyük bir sessizlik yarattı. "Bugün bana Zihni Göktay'ın kızı diyorlar ileride Zeynep Göktay'ın babası desinler" sözleri ise törenin en unutulmaz anlarından biri oldu.

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