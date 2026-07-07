Feride Hilal Akın'ın Ece İrtem Paylaşımı Yürekleri Paramparça Etti

Ece İrtem'in vefatı sonrası Feride Hilal Akın'ın yaptığı duygu yüklü paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Feride Hilal Akın'ın Ece İrtem Paylaşımı Yürekleri Paramparça Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 20:12

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü hem sanat dünyasını hem sevenlerini derinden sarstı. Birçok başarılı dizide izlediğimiz genç oyuncunun vefatıyla ilgili soruşturma sürerken en duygusal paylaşımlardan biri yakın arkadaşı Feride Hilal Akın'dan geldi.

İkili yıllar önce aynı projede birlikte çalışmış o günden sonra da çok yakın dost olmuştu. Feride Hilal Akın'ın yaptığı son paylaşım ise görenlerin yüreğini burktu.

Soruşturmada Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Ece İrtem'in ölümünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ön otopsi raporunda vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında dikkat çeken başka bir detay da gündeme geldi. Oyuncunun kısa süre önce yaptığı Tayland seyahatinde bir maymun tarafından ısırıldığı iddia edildi. Avukatı Uğur Gökkoyun ailesinin verdiği bilgi doğrultusunda İrtem'in kolunda üç adet ısırık izi bulunduğunu ve bu durumun otopsi incelemesine dahil edilmesini talep ettiklerini açıkladı. Maymun ısırığının sepsis gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Feride Hilal Akın'ın Sözleri Yürek Burktu

Ece İrtem'in cenazesinde gözyaşlarına hakim olamayan Feride Hilal Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dostuna veda etti. Birlikte çektirdikleri eski fotoğrafları paylaşan Akın "Bana minik bir hatıra bıraktın, seni çok özlüyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Cenazenin ardından yaptığı paylaşım ise çok daha fazla dikkat çekti. "Hayatımın en zor vedalarından biriydi" diyen Akın, en çok da bir cümlesiyle herkesi düşündürdü: "Keşke yaşarken bu kadar sevildiğini bilseydi."

Sevenleri Sonucu Bekliyor

Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı detaylı otopsi raporuyla netleşecek. Soruşturma devam ederken hem ailesi hem de sevenleri gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Feride Hilal Akın'ın peş peşe yaptığı duygusal paylaşımlar ise genç oyuncunun ardından yaşanan büyük acının en dokunaklı yansımalarından biri olarak hafızalara kazındı.

Benzer Haberler
Survivor Nagihan Karadere Estetik Sonrası İlk Kez Görüntülendi Survivor Nagihan Karadere Estetik Sonrası İlk Kez Görüntülendi
Türkan Şoray Ve Kızı Yağmur Ünal 7 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi! Türkan Şoray Ve Kızı Yağmur Ünal 7 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi!
Emre Bey İle İlayda Alişan Aynı Dizide Mi? Büyük Sürpriz! Emre Bey İle İlayda Alişan Aynı Dizide Mi? Büyük Sürpriz!
Biran Damla Yılmaz Hakkındaki İddialar Gündeme Bomba Gibi Düştü Biran Damla Yılmaz Hakkındaki İddialar Gündeme Bomba Gibi Düştü
Cenazede Herkes Donup Kaldı! Zihni Göktay'ın Son İsteği Cenazede Herkes Donup Kaldı! Zihni Göktay'ın Son İsteği
Yasemin Şefkatli İsyan Etti! Yasemin Şefkatli İsyan Etti! "O Korkuyu Tarif Edemem"
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı

Aslı Enver ve Engin Akyürek'li Enfes Bir Akşam Seti Ertelendi: Büyük Görüşmeler Sürüyor!
  • 06-07-2026 17:24

Aslı Enver ve Engin Akyürek'li Enfes Bir Akşam Seti Ertelendi: Büyük Görüşmeler Sürüyor!