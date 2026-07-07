45 Kilo Sonrası Adele Bambaşka Biri Oldu! İşte Son Hali

Adele yine gündemin tam ortasında. Bu kez yeni bir şarkısıyla değil uzun süredir kameralardan uzak kaldıktan sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle konuşuluyor. İngiltere'de düzenlenen Silverstone Formula 1 hafta sonunda objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı yıllardır koruduğu fit hali ve belirginleşen yüz hatlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafları görenler arasında "Bambaşka biri olmuş" diyen de vardı değişimini çok beğenen de.

Formula 1'de Ortaya Çıktı

Adele son dönemde göz önünde olmayı pek tercih etmiyordu. Bu yüzden Formula 1 organizasyonunda görüntülenmesi hayranları için sürpriz oldu. Yarış alanında çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada dolaşmaya başladı. Özellikle yüzündeki değişim dikkat çekti ve birçok kişi ilk bakışta tanımakta zorlandığını dile getirdi.

Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının her zamankinden daha genç göründüğünü söylerken, bazıları ise geçirdiği büyük değişimin onu tamamen farklı bir görünüme kavuşturduğunu savundu. Kısacası Adele yine günün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Değişimin Arkasında Ne Var?

Adele'in yıllar önce verdiği yaklaşık 45 kilo zaten uzun süre konuşulmuştu. Ancak sanatçı o dönem yaptığı açıklamalarda bu değişimin estetik kaygılardan değil tamamen sağlığı ve ruh halini toparlama isteğinden kaynaklandığını anlatmıştı.

Boşanma sürecinde yaşadığı yoğun stres ve anksiyeteyle baş edebilmek için düzenli spor yapmaya başladığını söyleyen Adele boks, yürüyüş ve ağırlık antrenmanlarını hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmişti. Zamanla hem fiziksel hem psikolojik olarak kendini çok daha güçlü hissettiğini de dile getirmişti.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Son fotoğrafların paylaşılmasının ardından yorumlar peş peşe geldi. Bir kesim Adele'in disiplinine ve yıllardır formunu korumasına hayran kaldığını söylerken diğerleri ise yüzündeki değişimin oldukça dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Kimileri "Her haliyle çok güzel" yorumunu yaparken kimileri de eski görünümünü daha çok beğendiğini yazdı.

Her şeye rağmen değişmeyen tek şey ise Adele'in hâlâ dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olması. Yeni bir proje açıklamasa bile attığı her adım ve ortaya çıkan her karesi milyonlarca kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor.