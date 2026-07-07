Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Sosyal medyanın en çok konuşulan, tartışılan ve her adımı magazin figürü haline gelen fenomen isimlerinden Dilan Polat hakkında yaşanan son gelişmelerin ardından yine şaşırtıcı bir hamleyle gündeme geldi. Can Polat'ın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle zor günler geçiren ve bu olayın ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye yatırılan Dilan Polat tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte evine geri döndü. Hastanedeki tedavi süreci oldukça çabuk biten ünlü fenomen dijital dünyada karşılaştığı büyük engellere rağmen pes etmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Süreç içerisinde 6,3 milyon takipçisi bulunan ana Instagram hesabına erişim engeli getirilen ve resmi hesapları kapatılan Dilan Polat ticari faaliyetlerini ve sosyal medya paylaşımlarını sürdürebilmek adına ezber bozan bir yöntem geliştirdi.

Çalışanlarının Hesaplarından Ürün Tanıtımı Yaptı

Kendi hesaplarına erişemeyen Dilan Polat bu engeli aşmak için şirket bünyesinde görev yapan çalışanlarının kişisel Instagram hesaplarını devreye soktu. Yeni çıkan ürünlerinin reklamını ve pazarlamasını yapmak için vakit kaybetmeden harekete geçen Polat çalışanlarının hesapları üzerinden takipçilerine seslendi. Kamera karşısına geçerek yeni ürünlerini hararetli bir şekilde tanıtan ünlü fenomenin konuşma esnasında yaşadığı aşırı heyecan ve sabırsız halleri ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada hızla yayılan bu reklam videoları Polat'ın ticari faaliyetlerine ne pahasına olursa olsun devam etmek istediğini kanıtlar nitelikteydi.

Engin Polat ile Asansör Pozu Geri Döndü

Erişim engellerine ve yaşanan tüm ailevi dramlara rağmen sosyal medyada varlık göstermeye kararlı olan fenomen isimden, asıl dikkat çeken paylaşım ise yine başkalarının hesabı üzerinden geldi. Dilan Polat, uzun süredir cezaevi süreci ve davalarla gündemden düşmeyen eşi Engin Polat ile birlikte eski lüks günlerini hatırlatan klasikleşmiş asansör pozlarından birini verdi.

Çiftin yan yana durarak verdikleri bu asansör karesi, internet sitelerine ve magazin sayfalarına düşer düşmez adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları ve takipçiler, hesapları kapatılmasına rağmen çalışanlarının profillerini reklam panosuna çeviren Dilan Polat'ın bu çabasını hayretle karşılarken, magazin dünyası bu sıra dışı geri dönüş stratejisini haftanın en çok konuşulan başlığı olarak manşetlerine taşıdı.