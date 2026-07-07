Yasemin Şefkatli İsyan Etti! "O Korkuyu Tarif Edemem"

Yasemin Şefkatli sosyal medyada bu kez keyifli aile paylaşımlarıyla değil yaşadığı büyük korkuyla gündeme geldi. Eşi İdo Tatlıses ve ikiz çocuklarıyla çıktığı Antalya yolculuğunda yaşadıkları takipçilerini de endişelendirdi. Uçuş sırasında yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle oldukça zor anlar geçiren Şefkatli yaşadıklarını hiç saklamadan anlattı.

Uçuş Beklediği Gibi Geçmedi

Şefkatli'nin anlattığına göre yolculuk sırasında hava bir anda sertleşti. Pilotun yaptığı anonsun ardından uçak bulutların içine girince türbülans başladı. O anları "Resmen savrulduk" sözleriyle anlatan Yasemin Şefkatli yaşadığı korkunun tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Daha önce de uçak korkusu yaşadığını dile getiren Şefkatli bu son deneyimden sonra korkusunun iyice arttığını ifade etti. Takipçileri de yaptığı paylaşımın altına benzer deneyimlerini anlatarak ona destek verdi.

Çocukları İçin Güçlü Kalmaya Çalıştı

En zor kısmın ise ikiz çocuklarının yanında sakin kalmaya çalışmak olduğunu söyledi. Panik yaşamasına rağmen çocuklarını korkutmamak için kendini kontrol etmeye çalışan Şefkatli "Yanlarında daha güçlü olmaya çalışıyorum ama nabzım ve tansiyonum gerçekten zorlandı" diyerek o anlarda neler hissettiğini samimi bir şekilde paylaştı.

Birçok anne de bu sözlere hak verdi. Çünkü çocukların yanında sakin görünmeye çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilen takipçileri Yasemin Şefkatli'ye moral veren yüzlerce yorum yaptı.

Tatilin Tadını Çıkarmaya Karar Verdi

Yaşadığı korkunun ardından moralini bozmak istemeyen Şefkatli kısa süre sonra yaptığı yeni paylaşımda bu kez çocuklarıyla keyifli anlarını yayınladı. "Çocukları biraz eğlenmeye getirdik, pozitif şeyler düşünelim" diyerek yaşadığı stresi geride bırakmaya çalıştığını gösterdi.

2021 yılında İdo Tatlıses ile evlenen ve 2024'te ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucağına alan Yasemin Şefkatli aile hayatından kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Bu kez ise tatilden renkli kareler yerine birçok kişinin empati kurduğu korku dolu uçuş hikâyesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.