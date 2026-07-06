Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Aşklarını geçen ay ilan eden Zeynep Atılgan ile Ali Öner çiftinin Bodrum tatili devam ediyor.

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2026 09:26

Geçtiğimiz ay sürpriz bir kararla birlikteliklerini ilan ederek magazin dünyasında adeta bir çalkantı yaratan Ali Öner'le Zeynep Atılgan'ın romantik yaz günlüğü tüm hızıyla sürüyor. Aşklarını ilan eder etmez soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da alan taze çift gözlerden uzak, baş başa tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yaz sezonunu birbirlerine vakit ayırarak değerlendiren aşıklar bu kez Gümbet'in popüler plajlarından birinde objektiflere yansıdı.

Sıcaktan Bunalan Aşıkları Ege'nin Serin Suları Kurtardı

Gümbet'te sakin ve huzurlu bir tatil portresi çizen Zeynep Atılgan ve Ali Öner gün boyu güneşin tadını çıkardı. Bodrum'un kavurucu sıcağı etkisini gösterdiğinde ise kendilerini çabasız bir hamleyle Ege'nin serin sularına bıraktılar.

Plaj tarzıyla tüm bakışları üzerine toplayan güzel oyuncu Zeynep Atılgan tercih ettiği leopar desenli bikinisiyle iddialı duruşunu bir kez daha kanıtladı. Sevgilisi Ali Öner'le denizin içinde keyifli dakikalar geçiren Atılgan'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Şezlong Keyfine Geri Döndüler

Denizde bir süre yüzüp serinleyen ve Bodrum sıcağına meydan okuyan karizmatik çift sudan çıktıktan sonra plajda yürüyerek güneşlenmek üzere şezlonglarına geri döndü. Birbirlerine olan aşk dolu bakışları ve uyumlarıyla plajdakilerin ilgi odağı olan ikili tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Genç çiftin plajdan yansıyan bu samimi karesi internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Takipçiler fotoğrafların altına yüzlerce beğeni yorum bıraktı. Bodrum koylarında aşk tazeleyen Zeynep Atılgan ve Ali Öner bu sempatik ve romantik anlarıyla haftanın en tatlı magazin manşetlerinden birine imza attı.

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