Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı

Kıvanç Tatlıtuğ bu kez yeni bir proje ya da açıklamasıyla değil yıllar öncesine ait nostaljik bir fotoğrafıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan kare kısa sürede büyük ilgi görünce herkes aynı fotoğrafı konuşmaya başladı. Oyuncunun gençlik yıllarından kalan bu kareyi görenler "Hiç değişmemiş" diyenlerle "Yıllar ona çok yakışmış" yorumunu yapanlar arasında adeta ikiye bölündü.

42 yaşındaki ünlü oyuncunun eski fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlar da peş peşe geldi. Özellikle sarı saçları ve dikkat çeken bakışları sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu detaylar arasında yer aldı.

Yıllar Öncesine Kısa Bir Yolculuk

Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyerinin henüz başında çekilen bu kare hayranlarını adeta geçmişe götürdü. Fotoğrafı gören birçok kişi oyuncunun o dönemki doğal görüntüsünü bugünkü haliyle karşılaştırdı. Kimileri gençlik yıllarındaki masum ifadesine dikkat çekerken, kimileri ise yıllar geçmesine rağmen karizmasından hiçbir şey kaybetmediğini söyledi.

Ünlü oyuncunun eski karesi sosyal medya platformlarında hızla yayılırken birçok hayran sayfası da fotoğrafı paylaşarak nostalji rüzgarına ortak oldu.

Hayranlarından Yorum Yağdı

Paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. "Bu adam yaş almıyor" "Karizması o zaman da aynıymış", "Yıllar sadece daha da yakışıklı yapmış" ve "Gençliği bile olay" gibi yorumlar dikkat çekti. Eski fotoğraf kısa sürede en çok konuşulan magazin paylaşımlarından biri haline geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ kariyeri boyunca sadece rol aldığı projelerle değil özel hayatı ve tarzıyla da gündemde kalmayı başaran isimlerden biri oldu. Şimdi ise tek bir nostaljik kareyle yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. Eski fotoğrafı görenler ise oyuncunun yıllar içindeki değişimini uzun süre konuşacak gibi görünüyor.