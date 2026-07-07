Biran Damla Yılmaz Hakkındaki İddialar Gündeme Bomba Gibi Düştü

Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisinin yaptığı suç duyurusu magazin gündemini karıştırdı. Belgelerle ilgili iddialar sonrası gözler soruşturmaya çevrildi.

Biran Damla Yılmaz Hakkındaki İddialar Gündeme Bomba Gibi Düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 20:02

Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında ortaya atılan ciddi iddialarla gündemde. Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şikâyet dilekçesinde yer alan iddialar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Dilekçede Hangi İddialar Yer Aldı?

İddiaya göre Abdurrahman Aydın Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek ve çeşitli avantajlar elde edebilmek amacıyla bazı resmi belgelerde usulsüzlük yaptığı öne sürdü. Şikâyet dilekçesinde oyuncu hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları da yer aldı.

Aydın ayrıca Almanya'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığını da dilekçesinde belirtti. En çok dikkat çeken iddialardan biri ise Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ve diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin bulunduğu yönündeydi.

Belgeler İçin İnceleme Talep Edildi

Şikâyetçi taraf söz konusu belgelerin kriminal incelemeye gönderilmesini ve iddiaların resmi kurumlar tarafından detaylı şekilde araştırılmasını istedi. Savcılıktan ilgili kayıtların toplanması ve gerekli görülmesi halinde hukuki sürecin başlatılması talep edildi.

Dilekçede ayrıca Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da yaptırdığı iddia edilen estetik operasyonun borcunu ödemediği için hakkında işlem yapıldığı yönünde de çeşitli iddialara yer verildi.

Biran Damla Yılmaz İddiaları Reddetti

Biran Damla Yılmaz ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor. Daha önce yaptığı açıklamada estetik operasyon iddiasıyla ilgili konuşarak ortaya atılan söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Oyuncu özellikle kadın sağlığıyla ilgili özel bir durumun magazin malzemesi haline getirilmesine tepki gösterdi.

Şu an için dosya yargı sürecinde bulunuyor. Ortaya atılan iddialar henüz yargı kararıyla doğrulanmış değil. Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve savcılığın vereceği karar ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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