Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Komedyen Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki şakaları gerekçe gösterilerek yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alınıp tutuklanması sanat camiasındaki yankılarını arttırarak sürdürüyor. Cem Yılmaz'ın X profilini temizleyerek sessiz bir duruş sergilediği tartışmaların hemen ardından mizah dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Şahan Gökbakar'dan da meslektaşına destek veren net bir açıklama geldi.

"Ceza Alsa Bile Hapse Girmeyeceği Bir Suç Gerekçesi!"

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada tutuklama kararının hukuki ve mantıki boyutunu sorgulayan Şahan Gökbakar, Deniz Göktaş'ın kendi hür iradesiyle Türkiye'ye dönmüş olmasına dikkat çekti. Kararı sert bir dille eleştiren ünlü komedyen şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Deniz'in gösterisindeki şakalar sebebiyle tutuklandığını üzülerek öğrendim! Kendi isteğiyle ülkesine dönmüş bir kişiyi, konuşarak işlediği iddia edilen ve ceza alsa bile muhtemelen hapse girmeyeceği bir suç gerekçesiyle tutuklamak ve tutuklu bir şekilde yargılamak kabul edilir bir şey değil!"

"Deniz Çok Zeki, Yetenekli Ve Temiz Kalpli Bir İnsandır"

Açıklamasının devamında meslektaşının karakterine kefil olduğunu belirten Gökbakar stand-up dünyasının yükselen yıldızına olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

"Deniz çok zeki, yetenekli ve temiz kalpli iyi bir insandır. Sahne şovlarında kimseyi üzmek, kırmak ya da aşağılamak istemediğine de adım gibi eminim. Adaletin tecelli etmesini ve meslektaşımın en kısa sürede serbest bırakılmasını canıgönülden diliyorum!"

Sosyal Medya Şahan'ın Çıkışıyla İkiye Bölündü!

Şahan Gökbakar'ın X (Twitter) ve Instagram dünyasına bomba gibi düşen bu flaş çıkışı internet kulislerinde dakikalar içinde çığ gibi büyüyen bir etkileşime ulaştı. Mizahın sınırları ve ifade özgürlüğü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendiren bu meslektaş dayanışması, dijital dünyada binlerce yorumun odağı oldu.