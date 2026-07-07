Brad Pitt Aşkını Gizleyemedi! İlk Paylaşım Olay Yarattı

Brad Pitt 29 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile ilk kez bu kadar göz önüne çıktı. Romantik kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Brad Pitt Aşkını Gizleyemedi! İlk Paylaşım Olay Yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 19:03

Brad Pitt ile Ines de Ramon uzun zamandır birlikte olmalarına rağmen ilişkilerini hep gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak bu kez işler biraz değişti. Çift ilk kez sosyal medyada bu kadar net şekilde birlikte görüntülenince magazin dünyasının gündemine oturdu.

Paylaşılan karelerde ikilinin oldukça mutlu ve rahat halleri dikkat çekti. Fotoğraflar önce saç tasarımcıları Laurie Zanoletti tarafından yayınlandı. Ardından Ines de Ramon da bu kareleri kendi Instagram hesabında paylaşınca ilişkilerini adeta dijital dünyada da resmileştirmiş oldular.

Düğünde Tüm Gözler Onlardaydı

Brad Pitt ve Ines de Ramon'un son görüntüleri Taylor Swift ile Travis Kelce'nin düğününde çekildi. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı organizasyonda ikili siyah tonlardaki uyumlu kombinleriyle objektiflere poz verdi.

Şıklıkları kadar birbirlerine olan yakın tavırları da dikkat çekti. Özellikle Ines'in paylaşıma Taylor Swift'in "Lover" şarkısını eklemesi takipçileri tarafından romantik bir detay olarak yorumlandı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaş Farkı Yine Gündemde

Çiftin ilişkisinde en çok konuşulan konulardan biri ise aralarındaki yaş farkı olmaya devam ediyor. 62 yaşındaki Brad Pitt ile 33 yaşındaki Ines de Ramon arasında tam 29 yaş bulunuyor.

Buna rağmen ikili birlikte oldukça uyumlu bir görüntü sergiliyor. Yakın çevrelerinden gelen iddialara göre Ines de Ramon'un sakin ve dengeli karakteri Brad Pitt'in hayatına olumlu katkı sağlıyor. Ünlü oyuncunun uzun zamandır kendisini bu kadar huzurlu hissetmediği de konuşulanlar arasında.

İlişkileri Güçlenerek Devam Ediyor

Brad Pitt ve Ines de Ramon ilk olarak birlikte görüntülendiklerinde ilişkileri hakkında yorum yapmamayı tercih etmişti. Daha sonra Venedik Film Festivali'nde el ele kırmızı halıya çıkarak birlikte olduklarını açıkça göstermişlerdi.

Son sosyal medya paylaşımı ise çiftin artık ilişkilerini gizleme ihtiyacı duymadığını gösteriyor. Hayranları da romantik karelere yoğun ilgi gösterirken ikilinin uyumu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor.

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