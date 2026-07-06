Aslı Enver ve Engin Akyürek'li Enfes Bir Akşam Seti Ertelendi: Büyük Görüşmeler Sürüyor!

Dijital yayın devinin Türkiye kataloğundaki en asil ve iddialı yapımlarından biri olan, yayınlandığı andan itibaren küresel çapta büyük bir çalkantı yaratan Enfes Bir Akşam dizisinden dizi dünyasını hareketlendiren bir son dakika haberi geldi. Tims&B imzalı proje elde ettiği muazzam başarı ve izlenme oranlarının ardından Netflix'in en hızlı 2. sezon onayı verdiği Türk dizisi olarak adını tarihe yazdırmıştı. Meriç Acemi'nin ters köşelerle dolu etkileyici kalemi ile usta yönetmen Uluç Bayraktar'ın başarılı rejisini buluşturan dizinin hayranları set tarihini beklerken yapım kanadından takvim değişikliği kararı çıktı.

Dizinin bu ay içerisinde çekimlerine başlanması planlanan yeni sezon motor tarihi hem prodüksiyon hazırlık sürecinin titizlikle devam etmesi hem de dijital platformla uzayan stratejik görüşmeler nedeniyle ağustos ayının 2. haftasına ertelendi.

Bir Yalının Fethedilme Öyküsü

Dizi dünyasında intikam ve lifestyle ögelerini en asil şekilde harmanlayan yapım heybetli bir yalının ele geçirilme ve fethedilme hikayesini merkezine alıyor. Baydemir ve Bulut ailelerinin veliahtları arasında acımasızca başlayan büyük savaşın zamanla çabasız ve tutkulu bir aşka dönüşmesini konu alan dizide başrolleri iki dev isim paylaşıyor. Aslı Enver, Nihal Baydemir karakteriyle intikamın ve zarafetin asil yüzü olarak ekranda devleşiyor. Engin Akyürek, Osman Bulut rolüyle güç savaşlarının ve karizmanın merkezinde yer alıyor.

8 bölümlük yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan dizinin merakla beklenen çekimlerinin titiz bir çalışma planıyla 12 haftada tamamlanması hedefliyor.

Kadro Şampiyonlar Ligi Gibi

Hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da şampiyonlar ligini andıran dizide iki usta başrole; Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Taro Emir Tekin, Zeynep Oymak, Serkan Altunorak, Sedef Avcı ve Selin Şekerci gibi birbirinden başarılı, her projesinde fark yaratan isimler eşlik ediyor.

Yeni sezona dair sızan en büyük sürpriz ise Songül Bulut karakterine hayat veren usta oyuncu Dolunay Soysert'in cephesinden geldi. Yeni bölümlerde Songül Bulut'un hayatına dokunacak iddialı ve yeni bir erkek partner oyuncunun kadroya dahil olacağı öğrenildi.

Gelişmelerin internet dünyasına düşmesiyle birlikte Aslı Enver ve Engin Akyürek hayranları sosyal medyayı adeta yorum yağmuruna tuttu. Twitter ve Instagram mecralarında trend olan erteleme haberi sonrası hayranlar; "Netflix en hızlı onayı vererek değerini kanıtlamıştı, ağustosa kadar sabırla bekleyeceğiz" şeklinde binlerce destek mesajı paylaştı. Yeni sezon çekimleri için geri sayımın sürdüğü Enfes Bir Akşam platform görüşmeleri ve transfer haberleriyle haftanın en çok konuşulan televizyon-magazin manşeti oldu.