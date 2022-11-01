Zeynep Tokuş'tan deniz kenarında yoga

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş (45), 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenmişti.

Şimdilerde ekranlarda uzakta bir yaşam sürdüren Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, çıktığı Antalya tatilinden yeni fotoğrafını da paylaştı.

DENİZ KENARINDA YOGA

Zeynep Tokuş, plajda deniz kenarında yoga yaptığı anları yayınladı. Ünlü isim, gönderisine, "Kışa girerken bu cennet vatanda, Kaş kampımızda, denizin tadını çıkarabildiğimiz, mis gibi kokusunu doya doya içimize çekebildiğimiz için minnettarım. Şükürle…" ifadelerini not düştü.