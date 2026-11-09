Ata Demirer'le Evliliği Yeniden Gündemde! Özge Borak Patladı

Kızılcık Şerbeti'nde Salkım Ünal karakterine hayat veren Özge Borak geçmişte söylediği bir sözle gündeme geldi. Ata Demirer'le evliliği hakkında söylediği iddia edilen "Ayıp olmasın diye evlendim" cümlesi yeniden konuşulunca ünlü oyuncu sessizliğini bozdu. Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk olan Borak sözlerinin aslında nereden çıktığını anlattı ve yıllardır yanlış anlaşılan ifadesine açıklık getirdi.

"O Cımbızlama En Büyük Zehrimiz"

Özge Borak söz konusu cümlenin daha önce Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu bir programda yaptığı sohbetten çıktığını söyledi. Kendisine "Kendin için yaşıyor musun?" diye sorulduğunda artık kendisi için de yaşadığını anlatan oyuncu arkadaşlık ve iş ilişkilerinden örnekler vermişti.

Bir işi sırf karşı taraf kırılmasın diye kabul etmekten bahseden Borak "Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim" şeklinde konuşmuştu. Sohbet sırasında evliliklerin de konuya dahil edilmesi üzerine verdiği yanıt ise zamanla "Ayıp olmasın diye evlendim" başlığıyla gündeme taşınmıştı.

Borak sözlerinin bağlamından koparılmasına tepki göstererek "O cımbızlama en büyük zehrimiz" dedi.

Ata Demirer'le Evliliği Hakkında Konuşmak İstemiyor

2012-2014 yılları arasında Ata Demirer'le evli kalan oyuncu eski evliliğinin sürekli gündeme getirilmesinden de hoşlanmadığını açıkça söyledi. Borak "Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım" diyerek bu konudaki tavrını ortaya koydu.

Geçmişte Kendini İkinci Plana Atmış

Programda Bülent Şakrak'la evliliği dönemine de değinen Borak o yıllarda kendi ihtiyaçlarını geri plana attığını ve içinde büyük bir öfke taşıdığını anlattı. Bugün ise sınırlarını daha iyi çizdiğini söyleyen oyuncu kendisine artık daha şefkatli yaklaştığını belirtti.