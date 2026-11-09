Ata Demirer'le Evliliği Yeniden Gündemde! Özge Borak Patladı

Özge Borak, Ata Demirer'le evliliği için söylediği iddia edilen "Ayıp olmasın diye evlendim" sözünün aslını anlattı, bağlamından koparılmasına tepki gösterdi.

Ata Demirer'le Evliliği Yeniden Gündemde! Özge Borak Patladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 21:25

Kızılcık Şerbeti'nde Salkım Ünal karakterine hayat veren Özge Borak geçmişte söylediği bir sözle gündeme geldi. Ata Demirer'le evliliği hakkında söylediği iddia edilen "Ayıp olmasın diye evlendim" cümlesi yeniden konuşulunca ünlü oyuncu sessizliğini bozdu. Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk olan Borak sözlerinin aslında nereden çıktığını anlattı ve yıllardır yanlış anlaşılan ifadesine açıklık getirdi.

"O Cımbızlama En Büyük Zehrimiz"

Özge Borak söz konusu cümlenin daha önce Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu bir programda yaptığı sohbetten çıktığını söyledi. Kendisine "Kendin için yaşıyor musun?" diye sorulduğunda artık kendisi için de yaşadığını anlatan oyuncu arkadaşlık ve iş ilişkilerinden örnekler vermişti.

Bir işi sırf karşı taraf kırılmasın diye kabul etmekten bahseden Borak "Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim" şeklinde konuşmuştu. Sohbet sırasında evliliklerin de konuya dahil edilmesi üzerine verdiği yanıt ise zamanla "Ayıp olmasın diye evlendim" başlığıyla gündeme taşınmıştı.

Borak sözlerinin bağlamından koparılmasına tepki göstererek "O cımbızlama en büyük zehrimiz" dedi.

Ata Demirer'le Evliliği Hakkında Konuşmak İstemiyor

2012-2014 yılları arasında Ata Demirer'le evli kalan oyuncu eski evliliğinin sürekli gündeme getirilmesinden de hoşlanmadığını açıkça söyledi. Borak "Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım" diyerek bu konudaki tavrını ortaya koydu.

Geçmişte Kendini İkinci Plana Atmış

Programda Bülent Şakrak'la evliliği dönemine de değinen Borak o yıllarda kendi ihtiyaçlarını geri plana attığını ve içinde büyük bir öfke taşıdığını anlattı. Bugün ise sınırlarını daha iyi çizdiğini söyleyen oyuncu kendisine artık daha şefkatli yaklaştığını belirtti.

Benzer Haberler
Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Manifest'in Yıldızı Lidya Pınar'ın Ameliyat İzinin Sırrı Şoke Etti! Manifest'in Yıldızı Lidya Pınar'ın Ameliyat İzinin Sırrı Şoke Etti!
Mert Öcal ve Sude Burcu'dan Geleneksel Kutlama! Mert Öcal ve Sude Burcu'dan Geleneksel Kutlama!
Kurtlar Vadisi'nin Memati'sine Büyük Acı! Gürkan Uygun'un Babası Hayatını Kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin Memati'sine Büyük Acı! Gürkan Uygun'un Babası Hayatını Kaybetti!
Barış Falay'ın Şafak Karali'ye Veda Sözleri Herkesi Ağlattı: Barış Falay'ın Şafak Karali'ye Veda Sözleri Herkesi Ağlattı: "Benimle Yaşayacak"
7 Yıl Sonra Harbiye'de Tarihi Gece: Şebnem Ferah Dev Konserle Geri Döndü! 7 Yıl Sonra Harbiye'de Tarihi Gece: Şebnem Ferah Dev Konserle Geri Döndü!
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!
  • 04-11-2026 09:57

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni