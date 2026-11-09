Mert Öcal ve Sude Burcu'dan Geleneksel Kutlama!

Sude Burcu ve Mert Öcal, kızları Mira'nın kırkını uçurdu. Özel günden kareleri paylaşan ünlü isim, güzel sözleriyle takipçilerini duygulandırdı!

Mert Öcal ve Sude Burcu'dan Geleneksel Kutlama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 20:21

Survivor yarışmasıyla tanınan Sude Burcu anne olduktan sonra hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Eşi Mert Öcal ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Burcu minik kızları Mira için geleneksel bir kutlama yaptı. Ünlü çift kızlarının kırkını uçurdu. Bu özel günden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Sude Burcu takipçilerinin içini ısıtan bir not da ekledi.

Mira'nın dünyaya gelmesiyle ailelerine yeni bir heyecan katan çiftin mutluluğu paylaşımlarına da yansıdı. Kırk uçurma geleneğini yerine getiren Burcu ve Öcal bu anlamlı günü sevdikleriyle birlikte geçirdi.

Aşkları Evlilikle Taçlanmıştı

Sude Burcu ve Mert Öcal'ın ilişkisi 2022 yılında gündeme gelmişti. Kendisiyle 15 yaş fark bulunan Sude Burcu ile bir süre nişanlı kalan Mert Öcal 2023 yılının eylül ayında düzenlenen görkemli törenle dünyaevine girmişti.

Birlikte geçirdikleri güzel günleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan çift bebek beklediklerini duyurduklarında da hayranlarını sevindirmişti. İlk kez anne baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ikili kızlarının doğumuyla bu mutluluğu gerçeğe dönüştürdü.

Minik Mira'nın Kırkı Uçuruldu

Kızlarına Mira adını veren Sude Burcu ve Mert Öcal, doğum haberini hastaneden yaptıkları paylaşımla duyurmuştu. Minik Mira'nın gelişi çiftin takipçilerinden de çok sayıda tebrik mesajı almasını sağlamıştı.

Şimdi ise ailede bu kez kırk uçurma heyecanı yaşandı. Geleneklerine bağlı kalan Sude Burcu kızının kırkının uçurulduğu özel günden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim paylaşımına "Evimiz güzel insanlarla, kalbimiz güzel dualarla doldu. Mira'mızın kırkından bize kalan en güzel hatıralar" notunu yazdı.

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken takipçileri de minik Mira'ya güzel dileklerini iletti. Böylece çift kızlarının hayatındaki ilk özel dönüm noktalarından birini sevdikleriyle birlikte kutlamış oldu.

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