Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Asmalı Konak'ın unutulmaz Dilara'sı Selda Özer, yıllar sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. 65 yaşındaki oyuncunun Bodrum hayatı dikkat çekti.

Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 23:09

Bir dönemin unutulmaz dizisi Asmalı Konak'ta Dilara karakterine hayat veren Selda Özer yıllar sonra yeniden gündemde! Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz oyuncu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının dikkatini çekti. 65 yaşındaki oyuncunun şimdilerde nasıl bir hayat yaşadığını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekranların Unutulmaz İsimlerinden Biriydi

1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selda Özer oyunculuktan önce mankenlik yapıyordu. Bir dönem Mudo'nun reklam yüzü olarak da tanınan oyuncu 1996 yılında Şehnaz Tango dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Ardından Ferzan Özpetek imzalı Harem Suare filminde Haluk Bilginer ve Pelin Batu gibi isimlerle aynı projede yer aldı.

Ancak onu geniş kitlelerin hafızasına kazıyan yapım hiç kuşkusuz Asmalı Konak oldu. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı dizide Dilara Karadağ karakterini canlandıran Özer izleyicinin unutamadığı isimlerden biri haline geldi. 2003 yılında çekilen Asmalı Konak: Hayat filminde de aynı rolle kamera karşısına geçti. Daha sonra İstanbul Masalı dizisinde Şahika karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Bodrum'da Sakin Bir Hayat Kurdu

Uzun süredir yeni bir dizi ya da film projesinde görünmeyen Selda Özer şimdilerde gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Oyuncu setlerin yoğun temposunu geride bırakıp Bodrum'da doğayla iç içe sakin bir hayat sürüyor.

Sosyal medyayı da tamamen bırakmış değil. Instagram hesabından zaman zaman günlük hayatına dair fotoğraflar paylaşan Özer özellikle bu yaz yayınladığı karelerle yeniden konuşulmaya başladı.

Son Hali Takipçilerinin Dikkatini Çekti

Kıvırcık saçları ve doğal görünümüyle dikkat çeken oyuncu 24 Temmuz'da paylaştığı selfie ile hayranlarına adeta geçmişi hatırlattı. Deniz keyfini gösteren yaz fotoğrafları da Bodrum'daki yaşamından kesitler sundu. Özer'in 8 Kasım'daki son paylaşımında ise sevimli bir gri kedi vardı.

Görünen o ki Dilara'yı özleyenler Selda Özer'i sosyal medyadan takip etmeye devam edecek!

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