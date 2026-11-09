Barış Falay'ın Şafak Karali'ye Veda Sözleri Herkesi Ağlattı: "Benimle Yaşayacak"

Şafak Karali için düzenlenen törende konuşan Barış Falay, yıllara dayanan dostluğunu anlattı. "O benimle yaşayacak" sözleri herkesi duygulandırdı.

Barış Falay'ın Şafak Karali'ye Veda Sözleri Herkesi Ağlattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 19:07

Oyuncu Şafak Karali'nin 57 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluş kadrosunda da yer alan Karali için Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

Karali'nin yıllarca aynı sahneyi paylaştığı dostları törende hem üzüntülerini dile getirdi hem onunla ilgili unutamadıkları anıları anlattı. Özellikle Barış Falay'ın sözleri salondakileri duygulandırdı.

Engin Benli'den Unutulmaz Anılar

Oyuncu Engin Benli, Şafak Karali ile aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Onun sesinin, enerjisinin ve gözlerinin tiyatronun her köşesinde yaşamaya devam edeceğini anlatan Benli, bu kaybın çok erken ve zamansız olduğunu vurguladı.

Hastanede ziyaret ettiği sırada Karali'ye prova yapacaklarını söylediğini anlatan Benli, dostunun bilinci tam açık değilken gözlerini açıp kendisine göz kırptığını ve "Hoş geldin" dediğini paylaştı. Bu anıyı unutamadığını söyleyen oyuncu, dostuna "Seni çok özleyeceğiz" sözleriyle veda etti.

Barış Falay: "O Benimle Yaşayacak"

Törenin en duygusal konuşmalarından birini Barış Falay yaptı. Karali ile üniversite yıllarında tanıştıklarını anlatan Falay ilk karşılaştıklarında arkadaşının renkli kıyafetleri ve sıra dışı tarzı nedeniyle şaşırdığını söyledi. Ancak bu ilk izlenim kısa sürede değişmiş; Karali, en yakın dostlarından biri olmuştu.

Falay, onun yalnızca arkadaşı değil aynı zamanda oğlunun amcası gibi olduğunu da dile getirdi. Ardından herkesin dostunu kendi inancına ve duygusuna göre uğurlamasını istedi.

"İsteyen 'Işıklar içinde uyu' desin, isteyen 'Allah rahmet eylesin' desin. Ben de 'O benimle yaşayacak' diyeceğim" sözleriyle salondakileri gözyaşlarına boğdu.

Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Tahir Büyükakın da Karali'nin Kocaeli'ye ve tiyatroya bıraktığı katkılara dikkat çekerek ailesine başsağlığı diledi. Karali'nin cenazesinin Akşemsettin Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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