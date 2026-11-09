Manifest'in Yıldızı Lidya Pınar'ın Ameliyat İzinin Sırrı Şoke Etti!

Manifest'in enerjik isimlerinden Lidya Pınar hayat hikâyesiyle gündemde. Genç şarkıcı katıldığı programda çocukluğundan ailesinin yaşadığı zorluklara aşk hayatından hayranlarının merak ettiği ameliyat izine kadar pek çok konuda içini döktü. Anlattıkları pembe enerjisinin arkasında ne kadar güçlü bir hikâye olduğunu gösterdi.

Babaannesinin Yanında Büyüdü

Big5 Türkiye yarışmasını kazanan altı isimden biri olan Lidya, Manifest'in baş vokallerinden biri olarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Grubun pembe rengini temsil eden genç yıldız, Wembley sahnesine kadar uzanan yolculuğunda müzik çalışmalarını sürdürürken Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde de eğitim görüyor.

Oyuncu Ahmet Pınar'ın kızı olan Lidya'nın çocukluğu ise pek de kolay geçmemiş. Anne ve babası çalıştığı için ilkokuldan ortaokul ikinci sınıfa kadar babaannesinin yanında büyümüş. Babaannesinin kendisine hem annelik hem babalık yaptığını söyleyen genç şarkıcı ailesinin maddi sıkıntılarının ve annesinin kanserle mücadelesinin onu erken yaşta olgunlaştırdığını anlatıyor.

19 Yaşında Halası İçin Bıçak Altına Yattı

Lidya'nın vücudundaki ameliyat izinin nedeni de yıllar sonra ortaya çıktı. Üniversitenin ilk yılında halasının acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen genç kız ailede yapılan testlerin ardından uygun donörün kendisi olduğunu öğrendi. Henüz 19 yaşındayken hiç düşünmeden halasına karaciğerini bağışlamaya karar verdi.

Ameliyattan ya da vücudunda kalacak izden korkmadığını söyleyen Lidya halasını çok sevdiği için bunu hiç tereddüt etmeden yaptığını belirtti. Hala-yeğen arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğu sosyal medya paylaşımlarına da yansıyor.

Kalbini Oyuncu Kaan Miraç Sezen'e Kaptırdı

Özel hayatıyla da merak edilen Lidya oyuncu Kaan Miraç Sezen'le aşk yaşıyor. Çift, 2025'te ilişkilerini duyurmuş, Nisan 2026'da ise birinci yıllarını kutlamıştı. Rotterdam'dan paylaştıkları romantik kareler de hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

Lidya'nın sahnedeki neşesinin ardında ailesi için büyük fedakârlıklar yapmış ve genç yaşta önemli sınavlardan geçmiş bir hayat hikâyesi var.