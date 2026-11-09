Kurtlar Vadisi'nin Memati'sine Büyük Acı! Gürkan Uygun'un Babası Hayatını Kaybetti!

Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gürkan Uygun büyük bir acı yaşadı. Ünlü oyuncunun 86 yaşındaki babası Bahattin Uygun hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiren Bahattin Uygun'un vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Acı haberin ardından Bahattin Uygun için Kocaeli'de cenaze töreni düzenlendi. Gürkan Uygun da bu zor gününde ailesiyle birlikte camide taziyeleri kabul etti. Ünlü oyuncuyu yalnız bırakmayan isimler arasında meslektaşı da vardı.

Gürkan Uygun Taziyeleri Kabul Etti



Bahattin Uygun'un cenazesi, Kocaeli'nin Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi. Aile yakınları ve sevenleri Uygun ailesinin acısını paylaşmak için camide bir araya geldi.

Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun burada kendilerine başsağlığı dileklerini iletenleri karşıladı. Hayatının en zor günlerinden birini yaşayan ünlü oyuncuya ailesi ve yakınları destek oldu.

Kurtlar Vadisi'nde Memati karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gürkan Uygun ekranlarda sert ve unutulmaz bir karaktere hayat vermişti. Ancak bu kez sevenlerinin karşısına bambaşka bir gündemle çıktı. Oyuncunun yaşadığı kayıp hayranlarını da üzdü.

Meslektaşı da Yalnız Bırakmadı

Gürkan Uygun'un acı gününde yanında olan isimlerden biri de Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakteriyle tanınan oyuncu Kenan Çoban'dı. Meslektaşının cenazeye katılarak Uygun ailesine destek vermesi dikkat çekti.

Bahattin Uygun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bahattin Uygun'un cenaze namazı ikindi namazının ardından kılındı. Törene aile üyeleri ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

86 yaşında hayatını kaybeden Bahattin Uygun namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gürkan Uygun ve ailesi bu acı günde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.