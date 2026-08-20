Zeynep Sever Demirel Yine Gündemde! Fit Hali Dikkat Çekti

Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ve üç çocuğuyla birlikte mutlu aile hayatını sürdürüyor. 2025’in şubat ayında üçüncü kez anne olan Demirel, doğum sonrası yaşadığı değişimi de zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak tatilden renkli kareler yayınlayan ünlü isim, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Özellikle küçük kızı Yasmin’in de yer aldığı fotoğraflar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Üçüncü Kez Anne Oldu

Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel, 2010 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Yade ve Yeda adında iki kızı bulunuyordu. 2025 yılında aileye Yasmin’in de katılmasıyla çift, üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yasmin’in dünyaya gelmesinin ardından aile hayatından sık sık kareler paylaşan Demirel, özellikle kızlarıyla çekilen fotoğraflarıyla takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Doğum Sonrası Fazla Kilolarından Kurtuldu

Üçüncü hamileliğinde yaklaşık 30 kilo aldığını anlatan Zeynep Sever Demirel, doğumdan sonra verdiği kilolarla da gündeme gelmişti.

Demirel daha önce yaptığı açıklamada, doğumdan yaklaşık 2,5 ay sonra 20 kilo verdiğini söylemişti. Kendisinden kalan yaklaşık 8 kiloyu da yaz dönemine kadar vermeyi hedeflediğini belirtmişti. Şimdi paylaştığı son karelerde ise doğum sonrası yaşadığı değişim bir kez daha dikkat çekti.

Kızı Yasmin de Karelerde

Instagram’ı aktif kullanan Zeynep Sever Demirel, tatilinden renkli anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Son paylaşımında kızı Yasmin’in de yer alması, fotoğraflara ayrı bir sıcaklık kattı.

Anne-kızın samimi görüntüleri takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Demirel’in fit görüntüsü de sosyal medyada öne çıkan detaylardan biri oldu.