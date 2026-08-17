Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Usta oyuncu Devrim Yakut, Bodrum Ortakent'te tatil yaparken görüntülendi. 58 yaşındaki sanatçı deniz ve güneşin tadını çıkardığı anlarla objektiflere yansıdı.

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 09:11

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta ve sevilen isimlerinden biri olan Devrim Yakut yoğun geçen çalışma sezonunun ardından yorgunluğunu atmak üzere soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da aldı. Karakter oyunculuğundaki başarısı, güçlü sahne duruşu ve yer aldığı projelerdeki unutulmaz performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan 58 yaşındaki başarılı oyuncu yaz tatilini geçirmek için Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum Ortakent'i tercih etti. Usta sanatçı sahil şeridinde yer alan popüler bir plajda objektiflere yansıdı.

Ortakent Sahilinde Sakin ve Keyifli Anlar

Ege'nin masmavi sularının ve sıcak güneşinin tadını çıkaran Devrim Yakut tatil beldesinde kalabalıktan uzak, huzurlu bir gün geçirdi. Ortakent'te bir plajın şezlongunda vakit geçiren deneyimli oyuncu gün boyunca güneşlenerek ve dinlenerek vakit geçirdi. Bodrum'un basıcı sıcağı etkisini artırınca sıcaktan bunalan usta sanatçı serinlemek amacıyla kendisini Bodrum'un berrak ve serin sularına bıraktı.

Plajdakilerin ve magazin muhabirlerinin ilgisini çeken Devrim Yakut bir süre denizde yüzerek Bodrum sularının keyfini çıkardı. Neşeli ve samimi tavırlarıyla çevresindekilerin takdirini toplayan güzel oyuncu, deniz keyfinin ardından kurulanarak güneşlenmeye ve dinlenmeye kaldığı yerden devam etmek üzere şezlonguna geri döndü. Usta oyuncunun tatildeki neşeli, dinamik ve oldukça keyifli halleri ise objektiflere saniye saniye yansıdı.

Ekranların ve sahnelerin aranan yüzü olan Devrim Yakut'un Bodrum'daki bu doğal ve huzurlu halleri yeni sezon öncesi moral ve enerji depoladığını gözler önüne serdi. Sevenleri usta oyuncunun yeni projelerle ekranlara döneceği günü merakla bekliyor.

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