Sıla Türkoğlu Evlilik Tarihini Böyle Açıkladı

“Kızılcık Şerbeti” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez oyunculuğundan çok özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden gelen romantik evlilik teklifiyle büyük mutluluk yaşamıştı.

İtalya’da gelen sürpriz teklifin ardından “evet” diyen Türkoğlu, şimdi de düğün tarihi sorularıyla karşı karşıya. Ancak görünen o ki çift, nikah için henüz takvime bir tarih koymuş değil.

İtalya’daki Teklif Çok Beğenilmişti

Ata Ayyıldız, Sıla Türkoğlu’na İtalya’da romantik bir evlilik teklifi yapmıştı. Sürpriz karşısında oldukça mutlu olan oyuncu, daha sonra yaptığı açıklamada bu özel anı anlatmıştı.

Türkoğlu, “Çok tatlı çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi” diyerek tekliften duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Çift, evlilik konusunda ise şimdilik acele etmiyor. Türkoğlu daha önce yaptığı açıklamada herhangi bir plan yapmadıklarını söylemiş ve “Her şeyin hayırlısı olsun” demişti.

Hilmi Cem’in Düğününe Birlikte Katıldılar

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, Survivor 2013 şampiyonu Hilmi Cem İntepe’nin düğününde de birlikte görüntülendi. Mutlu halleri dikkat çeken çift, düğün gecesinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Özellikle Sıla Türkoğlu’na yöneltilen evlilik sorusu merak konusuydu. Herkes düğün için bir tarih belirlenip belirlenmediğini öğrenmek isterken, oyuncudan oldukça net bir cevap geldi.

“Belirli Bir Tarih Yok”

27 yaşındaki oyuncu, düğün tarihi sorusuna “Nasip diyelim. Şu an öyle belirli bir tarih yok” diyerek yanıt verdi.

Türkoğlu, evlilik için acele etmediklerini de belirterek kararın ikisinin de içine sinmesini beklediklerini söyledi. Kısacası çift “evet” dedi ama nikah tarihi için henüz geri sayım başlamadı.