Rize’de Kuymak Keyfi Olay Oldu! Melisa Döngel Gündemde

Melisa Döngel, yaz tatiline tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa’da olduğu konuşulan ünlü oyuncu, bu kez rotasını Karadeniz’e çevirdi. Rize’den yaptığı paylaşımlar ise kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Üstelik Döngel’in en çok konuşulan paylaşımı manzaralar değil, kuymak yerken çektiği eğlenceli video oldu.

Rize’de Yöresel Lezzetlerin Tadını Çıkardı

Melisa Döngel, Karadeniz tatilinde bölgenin meşhur lezzetlerini denemeyi de ihmal etmedi. Oyuncu, Rize’de kuymak yerken çektiği videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Videoda masaya gelen sıcacık kuymağın uzayan peynirini parmağıyla kontrol eden Döngel’in neşeli halleri dikkat çekti. O anlar, takipçilerinden de kısa sürede beğeni topladı.

Paylaşımına ise “Başladı benim en sevdiğim story akışı” notunu ekleyerek tatil keyfini esprili bir şekilde anlattı.

Karadeniz Şarkısıyla Paylaştı

Melisa Döngel, videoya sadece kuymak görüntülerini eklemekle kalmadı. Paylaşımında İsmail Türüt’ün “Rize Güzel Memleket” şarkısını da kullandı.

Böylece hem Karadeniz havasını hem de tatilin enerjisini takipçilerine yansıttı. Oyuncunun paylaşımı, özellikle Karadenizli takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.

Rize’nin doğal güzellikleri ve yöresel mutfağıyla keyifli anlar geçiren Döngel’in tatil paylaşımları peş peşe gelmeye devam ediyor.

Tatil Paylaşımları Dikkat Çekiyor

“Arka Sokaklar”, “Sen Çal Kapımı”, “Sadakatsiz” ve “Kirli Sepeti” gibi yapımlarla tanınan Melisa Döngel, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

26 yaşındaki oyuncu, tatillerinden paylaştığı doğal ve eğlenceli anlarla takipçileriyle iletişim kurmayı seviyor. Bu kez de Rize’de kuymak yerken çektiği video, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu.

Kısacası Melisa Döngel, Karadeniz tatilinde hem doğanın hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkarırken enerjisiyle de dikkat çekmeyi başardı.