Dakota Johnson ve Role Model’den Beklenmedik Ayrılık

“Grinin Elli Tonu” serisiyle dünya çapında tanınan Dakota Johnson’ın özel hayatında yine hareketli günler yaşanıyor. Ünlü oyuncunun rap şarkıcısı Role Model ile yaşadığı aşkın sona erdiği ortaya çıktı.

Henüz bir yılı bile doldurmayan ilişkinin neden bittiği ise şimdilik bilinmiyor. Ayrılık haberi, çiftin hayranları arasında da şaşkınlık yarattı.

Aşkları Geçtiğimiz Yıl Başlamıştı

Dakota Johnson ile gerçek adı Tucker Pillsbury olan Role Model, Aralık 2025’te birlikte görüntülenmelerinin ardından aşk yaşamaya başlamıştı. O tarihten sonra ikili, zaman zaman birlikte görüntülenmiş ve ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmeyi tercih etmişti.

Ancak çiftin bir süre önce yollarını ayırdığı öğrenildi. People dergisine konuşan bir kaynak da ayrılığı doğruladı. Fakat ilişkinin tam olarak ne zaman sona erdiğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

Yani ayrılığın nedeni ve kararın kimden geldiği konusunda şimdilik net bir bilgi yok.

Birlikte Müzik Çalışması da Yapmışlardı

Dakota Johnson ile Role Model’in ilişkisi sadece özel hayatlarıyla sınırlı değildi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin bu yıl çıkardığı “Chuck Timely & the Hourglass” albümünde sesiyle de yer aldı.

Albüm, ABD Billboard 200 listesinde 10’uncu sıraya kadar yükseldi. Role Model ise birkaç hafta önce verdiği bir röportajda Johnson’ın müzik performansından övgüyle söz etmişti.

Şarkıcının, Johnson’ın sesini çok beğendiği ve şarkıya oldukça yakıştığını düşündüğü anlaşılıyordu.

Chris Martin’le Aşkı da Uzun Sürmüştü

Dakota Johnson’ın Role Model’den önceki ilişkisi ise Coldplay’in solisti Chris Martin’leydi. İkili yaklaşık sekiz yıl birlikte kaldıktan sonra Haziran 2025’te yollarını ayırmıştı.

Şimdi ise Johnson’ın yeni ilişkisi de sona ermiş durumda. Ünlü oyuncunun özel hayatında bundan sonra neler yaşanacağı merak edilirken, ayrılığın perde arkasındaki detayların ortaya çıkıp çıkmayacağı da şimdiden konuşuluyor.