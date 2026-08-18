Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest! "İyi Ki Doğdun Sevgilim"

Oyuncu Zeynep Atılgan sevgilisi Ali Öner'in doğum gününü romantik paylaşımla kutladı: "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum."

Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 15:52

Ekranların dikkat çeken genç yeteneklerinden ve son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Zeynep Atılgan bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı ve rol arkadaşı Ali Öner'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Aynı dizi projesinde birlikte set paylaşırken arkadaşlıkları zamanla tutkulu bir aşka dönüşen ünlü çift gözlerden uzak sürdürdükleri mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının en beğenilen genç çiftleri arasında yer alıyor.

Aşkları Haziran Ayındaki Tatilde Belgelenmişti

Aynı sette başlayan arkadaşlıklarını ilişkiye taşıyan ve uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden Zeynep Atılgan ile Ali Öner çifti geçtiğimiz haziran ayında birlikte çıktıkları yaz tatilinde ilk kez objektiflere yakalanmıştı. Baş başa geçirdikleri tatilde görüntülenerek ilişkilerini resmen belgeleyen aşıkların mutluluğu ve uyumu hayranlarından büyük takdir toplamıştı.

"İyi Ki Doğdun Sevgilim Seni Çok Seviyorum"

Gözde oyuncu Zeynep Atılgan sevgilisi Ali Öner'in doğum günü için romantik bir jest yaptı. Birlikte çekildikleri en özel ve eğlenceli anlardan oluşan bir fotoğraf kolajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu paylaşımına duygu dolu şu notu ekledi:

"İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum."

Ali Öner'den Karşılık Gecikmedi

Sevgilisinin bu romantik jestine kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu Ali Öner de kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi. Zeynep Atılgan'ın kutlama gönderisine aynı içtenlikle yanıt veren Öner paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İyi ki sen sevgilim, seni çok seviyorum."

Birbirlerine olan aşklarını açıkça dile getiren ünlü çiftin karşılıklı romantik paylaşımları sosyal medyada kısa sürede viral hale gelerek hayranları ve sanatçı dostları tarafından beğeni ve tebrik yorumları yağmuruna tutuldu.

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