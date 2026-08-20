Sahra Işık’tan Takipçilerine Olay Sözler: “Sıkıldım Artık”

Sahra Işık oğlu Pamir hakkında gelen sağlık yorumlarına daha fazla dayanamadı. Doktor kontrolünün ardından konuşan Işık, takipçilerine sert çıktı.

Sahra Işık’tan Takipçilerine Olay Sözler: “Sıkıldım Artık”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 21:14

Sahra Işık, sosyal medyada oğlu Pamir hakkında yapılan yorumlar nedeniyle sonunda isyan etti. Takipçilerinden gelen sağlıkla ilgili mesajların giderek artması, ünlü ismin sabrını taşırdı.

2019 yılında İdris Aybirdi ile evlenen ve bu evlilikten Pamir adında bir oğlu olan Işık, boşanmasının ardından da sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Ancak bu kez gelen mesajlar onu fazlasıyla rahatsız etti.

Oğlu İçin Doktora Gitti

Takipçilerinin Pamir’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı yorumlar ve çeşitli tavsiyeler üzerine Sahra Işık konuyu ciddiye aldı ve oğlunu doktora götürdü.

Muayenenin ardından ise içini rahatlatan bir cevap aldı. Işık, doktorun Pamir’in gözlerinde herhangi bir problem olmadığını söylediğini belirtti.

Ünlü isim, doktorun değerlendirmesini takipçileriyle paylaşarak, “Bebeğimin gözünde bir sorun yok. Doktor sorun yok, burun çatısı dar sadece dedi. Gözleri gayet sağlıklı dedi” ifadelerini kullandı.

“Siz Doktor Musunuz Millet?”

Ancak Işık’ın açıklamasına rağmen sosyal medyadaki yorumlar devam etti. Bazı takipçilerin kendi yorumlarını adeta bir uzman değerlendirmesi gibi aktarması, ünlü ismin iyice gerilmesine neden oldu.

Sonunda daha fazla sessiz kalamayan Işık, takipçilerine oldukça sert bir şekilde seslendi. Gelen mesajlardan bunaldığını açıkça söyleyen ünlü isim, “Siz doktor musunuz millet? Sıkıldım çok bilmiş saçma mesajlarınızdan” diyerek tepkisini gösterdi.

“Çok Bilmiş” Yorumlara Tepki Gösterdi

Sahra Işık’ın çıkışının temelinde ise oğluyla ilgili yapılan sağlık yorumları var. Doktor kontrolünden geçirdiği Pamir’in herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten Işık, buna rağmen devam eden yorumlara artık tahammül edemedi.

Ünlü ismin bu sert tepkisi, sosyal medyada da dikkat çekti.

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