Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?

Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmindeki muazzam performansıyla Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran başarılı oyuncu Merve Dizdar şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor. 2024 yılında iş insanı Cihan Ayger ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu erkek bebek beklediğini müjdelemişti. 6 aylık hamile olan güzel oyuncu eşiyle birlikte müzik dünyasının sevilen ismi Mert Demir'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konserini izlemeye gitti.

Konsere 3 Kişi Katılmış Olduk

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve neşeli halleriyle dikkat çeken Merve Dizdar, Mert Demir'in sahne performansına övgüler yağdırdı. Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan başarılı oyuncu büyüyen karnını ima ederek "Müthiş bir konserdi. Ben çok etkilendim. Konsere 3 kişi katılmış olduk" diyerek bebek heyecanını gazetecilerle paylaştı.

"İsim Kararı Çok Zor Geleneksel Seçenekler Var"

Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Dizdar doğacak çocuklarının ismi konusunda henüz net bir karara varamadıklarını samimiyetle dile getirdi. İsim seçme sürecinin oldukça zorlu geçtiğini belirten ünlü isim "İsim konusu gerçekten çok zor ya. İsim kararını biz henüz veremedik. Geleneksel bazı isimler düşünüyoruz ama net bir şey söyleyemiyorum. Bir gün bir ismi beğeniyoruz ertesi gün vazgeçebiliyoruz. Fikirlerimiz şu an sürekli değişkenlik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Doğum Aralık Ayında Gerçekleşecek

Hamilelik sürecini oldukça rahat ve sağlıklı geçirdiğini vurgulayan Merve Dizdar doğumun yıl sonuna doğru gerçekleşeceğini belirtti. Aşerme gibi durumlar yaşamadığını ifade eden oyuncu "Hayırlısıyla aralık ayı gibi doğumu yapacağız. Çok şükür herhangi bir aşerme durumu yaşamadım gayet fena gitmiyorum bence. Hamilelik sürecinde çok fazla kilo da almadım" diyerek sürecin keyifle devam ettiğini söyledi.