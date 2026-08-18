Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi

Hande Erçel beyaz elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun zarif tarzı takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 23:43

Hande Erçel sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun bu kez öne çıkan yanı ise oyunculuğu değil, tercih ettiği kıyafet oldu. Beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen Erçel, takipçilerinden adeta tam not aldı.

Oyuncunun zarif ve dikkat çekici tarzı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımın altı da birbirinden övgü dolu yorumlarla doldu.

Beyaz Elbisesiyle Göz Kamaştırdı

Instagram’da 32,2 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Omuz dekolteli beyaz bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, sade ama oldukça iddialı görünümüyle dikkat çekti.

Erçel’in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle beyaz elbisesiyle verdiği pozlar, takipçilerinin ilgisini çekti. Oyuncunun tarzını beğenen hayranları, yorumlarda övgü dolu sözlere yer verdi. Kimi takipçileri Erçel’i adeta bir masal karakterine benzetirken bazıları da güzelliğine vurgu yaptı.

“Peri Kızı” Benzetmesi

Hande Erçel’in paylaşımına gelen yorumlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri “Peri kızı” ifadesi oldu. Oyuncunun beyaz elbisesi ve zarif görünümü bu benzetmenin yapılmasına da neden oldu.

Takipçilerinden biri “Her daim güzel” yorumunu yaparken benzer şekilde çok sayıda kullanıcı da Erçel’in tarzını beğendiğini dile getirdi.

Sosyal Medyada Yine Gündemde

“Güneşin Kızları”, “Aşk Laftan Anlamaz”, “Azize” ve “Sen Çal Kapımı” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Özellikle moda tercihleri yakından takip edilen oyuncu, bu kez beyaz elbisesiyle sosyal medyada konuşuldu. Zarif görünümüyle dikkat çeken Erçel’in yeni pozları, takipçilerinden gelen yoğun ilgiyle kısa sürede öne çıktı.

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