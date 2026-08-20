Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı

Survivor'da sergilediği üstün performans, hırsı ve şampiyonluğuyla hafızalara kazınan Hilmi Cem İntepe oyunculuktaki başarısının ardından bu kez özel hayatındaki mutlu haberle gündeme geldi.

Bodrum Masalı, Yeşilçam ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman gibi iddialı projelerde rüştünü ispatlayan ünlü isim uzun süredir gözlerden uzak ama bir o kadar mutlu bir ilişki yaşadığı sevgilisi Pırıl Atasever ile hayatını birleştirdi. Yıldız oyuncu bu güzel birlikteliği masalsı bir düğünle resmiyete döktü.

Londra'da Başlayan Hikaye İstanbul'da Mutlu Sonla Bitti

Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever çiftinin evliliğe uzanan o romantik hikayesi aslında 2024 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da atılan adımla başlamıştı. İntepe romantik bir organizasyonla sevgilisine sürpriz bir evlenme teklifi yapmış ve o beklenen "Evet" yanıtını almıştı.

O günden beri heyecanla beklenen o düğün nihayet gerçekleşti. Çift ailelerinin ve en yakın dostlarının katıldığı her detayı ince ince düşünülmüş şık bir törenle bir ömür boyu mutluluğa yelken açtı.

Ünlü Dostları Gece Boyunca Pistten İnmedi!

İstanbul'da gerçekleşen düğün törenine sanat, spor ve magazin dünyasından epey tanıdık isim akın etti. İntepe'nin yakın dostlarından yetenekli oyuncu Bora Cengiz ve yine Survivor şampiyonlarından milli sporcu Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan) gecenin en dikkat çeken konukları arasındaydı. Yakın arkadaşları çiftin bu en özel gününde heyecana ortak olup gece boyunca yanlarında yer aldı.

Oldukça eğlenceli ve coşkulu geçen düğünden renkli kareler davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede internette viral oldu. İntepe ve Atasever çiftinin göz alıcı şıklığı büyük beğeni toplarken hayranları da fotoğrafların altına binlerce tebrik ve mesaj yağdırdı. Bakalım çift balayı için rotayı nereye çevirecek?

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev evlendi. pic.twitter.com/cb4QR4K1AA — OPS: (@opspopuler) August 19, 2026

İlk dansın devamı geldi…



Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev’in düğününden yeni görüntüler.pic.twitter.com/nEp68UiJlE https://t.co/00ltaGNghN — Onedio (@onedio) August 19, 2026