Deren Talu’dan Cesur Pozlar! Takipçileri Sessiz Kalmadı

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Instagram’ı aktif kullanan 29 yaşındaki Talu, son yayınladığı fotoğraflarla takipçilerinden tam not aldı.

Formda görüntüsüyle öne çıkan Talu’nun yeni kareleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımlarını gören takipçileri, genç fenomenin tarzına ve görünümüne övgüler yağdırdı.

Yeni Kareleriyle Dikkat Çekti

Deren Talu, sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından ve özel anlarından kareler paylaşmayı sürdürüyor. Bu kez yayınladığı yeni fotoğraflar ise diğer paylaşımlarından biraz daha fazla ilgi gördü.

Talu’nun fit görüntüsü ve kendine güvenen tarzı, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Fotoğrafların altı kısa sürede yorumlarla dolarken, beğeni sayısının da hızla yükseldiği görüldü.

Takipçileri Yorum Yağmuruna Tuttu

Instagram’da 451 bin takipçisi bulunan Deren Talu, geniş bir sosyal medya kitlesine sahip. Hal böyle olunca yaptığı her paylaşım da kısa sürede binlerce kişiye ulaşıyor.

Son fotoğraflarını gören takipçileri de sessiz kalmadı. Talu’nun görünümünü beğenen kullanıcılar, yorumlarda övgü dolu ifadeler kullandı. Bazı takipçileri genç fenomenin mankenlere taş çıkaran bir görüntü sergilediğini söylerken, bazıları da tarzını çok beğendiğini dile getirdi.

Sosyal Medyada İlgi Görmeye Devam Ediyor

Deren Talu, uzun zamandır sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Özellikle tatil, günlük yaşam ve stil paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Son paylaşımı da bu ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğrafların ardından gelen beğeni ve yorumlar, Talu’nun sosyal medyadaki popülerliğinin devam ettiğini gösterdi.

Kısacası Deren Talu, son pozlarıyla yine gündemde. Takipçilerinin ilgisine bakılırsa bu paylaşımlar daha uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.