Sibel Can’ın Elbisesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sibel Can, geçtiğimiz günlerde 56’ncı yaşını kutladıktan sonra soluğu Marmaris’te aldı. Marmaris Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, hem performansıyla hem de tercih ettiği kıyafetle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Can, sahne enerjisiyle hayranlarından alkış topladı. Ancak gecenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu şarkıları değil, kıyafeti oldu.

Kıyafeti Gören Yorum Yapmadan Geçmedi

Sibel Can’ın sahnede tercih ettiği elbise, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı takipçiler kıyafeti oldukça farklı bulurken, bazıları ise benzetmeleriyle dikkat çekti.

Kıyafeti çay bardağına, çiçek buketine hatta ketçap şişesine benzetenler bile çıktı. Sosyal medyada yapılan bu yorumlar kısa sürede gündem olurken, Can’ın tarzını beğenenlerden de destek mesajları geldi.

Bir kesim, ünlü şarkıcının seçimini oldukça zarif ve şık buldu. Yani kıyafet konusunda herkesin fikri aynı değildi. Kimileri eleştirdi, kimileri ise “Sibel Can yine kendine yakışanı yapmış” diyerek sanatçıya destek verdi.

Daha Önce de Gündem Olmuştu

Sibel Can’ın sahne tarzı aslında ilk kez bu kadar konuşulmuyor. Ünlü şarkıcı, kısa süre önce vücudunu saran başka bir elbiseyle sahneye çıkmış ve o görüntüler de sosyal medyada uzun süre gündemde kalmıştı.

O dönem bazı takipçileri sanatçının fiziksel görünümü üzerinden yorumlarda bulunmuştu. Can ise geçmişte katıldığı bir programda kilosuyla ilgili yaşadığı durumlardan söz etmişti.

“Bebeklikten Beri Bende Ödem Var”

Sibel Can, söz konusu programda doğduğundan beri ödem problemi yaşadığını anlatmış ve “Doğduğumda bir gözüm kapalıymış. Bebeklikten beri bende ödem var” demişti.

Şimdiyse Marmaris konserindeki kıyafetiyle yeniden gündemde olan Can, sahne performansından çok tarzıyla konuşuluyor. Görünen o ki ünlü şarkıcının kıyafet tercihi, daha uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalacak.