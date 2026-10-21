Zeynep Çamcı'nın Büyük Mutluluğu! Oğlunu Kucağına Aldı

Oyuncu Zeynep Çamcı’dan sevindiren haber geldi! 2015 yılında yönetmen Serhat Bayram ile dünyaevine giren başarılı oyuncu ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Çamcı oğlunun doğum haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Üstelik minik bebeğin adı da belli oldu.

Hamilelik Sürecini Gözlerden Uzak Yaşadı

39 yaşındaki Zeynep Çamcı hamilelik sürecini mümkün olduğunca gözlerden uzak geçirmeyi tercih etti. Bu dönemde özel hayatını ön planda tutmayan oyuncu anne olacağı haberini de büyük ölçüde kendine sakladı. Ancak beklenen mutlu haber sonunda geldi.

Çamcı ilk bebeğini kucağına aldığını sosyal medya hesabında yayımladığı fotoğraflarla takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımı hem sevenlerini hem sanat dünyasından arkadaşlarını sevince boğdu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çamcı'nın annelik heyecanı kısa sürede ilgi gördü.

Minik Can 15 Ekim'de Dünyaya Geldi

Zeynep Çamcı ile eşi Serhat Bayram'ın oğullarına Can adını verdiği ortaya çıktı. Oyuncu bebeğini 15 Ekim'de kucağına aldığını açıklarken paylaşımına düştüğü “Hoş geldin Can'om” notuyla mutluluğunu dile getirdi.

Çamcı'nın oğluna duyduğu sevgiyi yansıtan bu samimi mesaj takipçilerinin de yüzünü güldürdü. Paylaşımın ardından oyuncunun sosyal medya hesabı tebrik mesajlarıyla doldu. Sevenleri hem anneye hem minik Can'a sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.

Ünlü İsimlerden Tebrik Mesajları Yağdı

Zeynep Çamcı'nın mutlu haberi ünlü isimlerin de dikkatinden kaçmadı. Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Pelin Akil, Murat Dalkılıç, Burcu Biricik ve Hatice Aslan gibi birçok tanınmış isim oyuncunun paylaşımına yorum yaparak sevincine ortak oldu.

Bazı isimler “Sağlıkla büyütün” mesajıyla iyi dileklerini iletirken bazıları da “Tebrikler, maşallah” sözleriyle Çamcı ailesini kutladı.