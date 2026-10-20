Simge Sağın Yıkıldı! Can Dostuna Böyle Veda Etti

Sevilen şarkıcı Simge Sağın yaşadığı büyük üzüntüyle gündeme geldi. Yıllardır birlikte olduğu kedisi Cino’yu kaybeden ünlü şarkıcı acısını sosyal medya hesabından paylaştı. Can dostuna veda eden Sağın’ın sözleri hayvansever takipçilerinin de yüreğine dokundu. Ünlü isim yaşadığı çaresizliği anlatırken ne kadar üzgün olduğunu açıkça dile getirdi.

Simge Sağın’ın Can Dostu Cino Hayatını Kaybetti

Hayvanlara duyduğu sevgiyle bilinen Simge Sağın yıllardır hayatının bir parçası olan kedisi Cino’yu kaybetmenin acısını yaşıyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya paylaşımında minik dostuna veda ederken kelimelerin hissettiklerini anlatmaya yetmediğini belirtti.

Sağın Cino’nun ardından yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle anlattı: “Cinomu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş. Paramparçayım bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka hiçbir şey yok. Rahat uyu oğlum seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek.”

Şarkıcının bu sözleri takipçilerini de duygulandırdı. Birlikte geçirilen yılların ardından sevilen bir hayvana veda etmenin ne kadar zor olduğunu bilen pek çok kişi, Sağın’ın acısını paylaştı.

Takipçileriyle Acısını Paylaştı

Simge Sağın’ın paylaşımında en çok dikkat çeken nokta Cino’ya duyduğu sevginin ve kaybın ardından yaşadığı çaresizliğin sözlerine yansıması oldu. Ünlü şarkıcı kedisini yalnızca bir evcil hayvan olarak değil hayatının önemli bir parçası olarak gördüğünü hissettirdi.

Cino’nun kayb, Sağın’ın sevenlerini de üzdü. Sosyal medyada paylaşılan bu tür vedalar patili dostlarıyla güçlü bağlar kuran insanların yaşadığı ortak duyguları bir kez daha hatırlattı.

Simge Sağın’ın Özel Hayatında Neler Oluyor?

Öte yandan Simge Sağın geçtiğimiz temmuz ayında DJ İlkay Şencan ile yaklaşık üç ay süren ilişkisini sonlandırmıştı. Şarkıcı son dönemde kendisine gönderilen gizemli çiçeklerle de gündeme gelmişti. Üç haftada bir 101 gül alan Sağın bu hediyeleri gönderen kişinin kim olduğunu merak ettiğini söylemişti.

Ancak şu sıralar ünlü şarkıcının gündeminde başka bir konu var: Çok sevdiği Cino’nun yokluğu. Sağın’ın paylaşımı patili dostlarına aileden biri gibi bağlanan herkesin kalbine dokundu.