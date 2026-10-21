Didem Belen’den Somer Sivrioğlu’na Şok Suçlama!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile Didem Belen arasında yaşanan ayrılık magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları belirtilen çiftin ilişkisi sona ererken Belen’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sivrioğlu tarafından aldatıldığını öne süren Belen bir de sosyal medya hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini iddia etti. Yaşananlarla ilgili gözler şimdi ünlü şeften gelecek açıklamaya çevrildi.

“Aynı Kadın” Sözleri Dikkat Çekti

Didem Belen ayrılığın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilişkisinin bitişine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Somer Sivrioğlu’nun adını doğrudan anmadan başka bir kadına göndermede bulunan Belen söz konusu kişinin şefin hayatında daha önce de bulunduğunu ileri sürdü.

Belen bu kadının Sivrioğlu evliyken de nişanlıyken de hayatlarında olduğunu iddia ederek yaşananlara tepki gösterdi. Paylaşımında kullandığı “Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor” sözleri ise dikkat çekti. Belen’in bu ifadeleri ayrılığın arkasında başka bir kişinin olduğu yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Ancak Belen’in açıklamaları kendi iddialarına dayanıyor. Konuyla ilgili Somer Sivrioğlu cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

Sosyal Medya Hesabıyla İlgili Tehdit İddiası

Didem Belen’in açıklamalarındaki bir diğer dikkat çekici nokta ise tehdit edildiğini söylemesi oldu. Belen paylaşımını silmediği takdirde sosyal medya hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini öne sürdü.

Kendisini kimin tehdit ettiğini açıklamayan Belen hesabının kapanması durumunda takipçilerinin yaşananlardan haberdar olmasını istedi. Bu iddia da ayrılık tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı.

Evlilik Teklifi Gündem Olmuştu

Somer Sivrioğlu ile Didem Belen ilişkileri sırasında evlilik hazırlıklarıyla da konuşulmuştu. Ünlü şefin Palandöken’de karlar arasında Belen’e evlilik teklif ettiği biliniyordu. Çiftin evlenmesi beklenirken gelen ayrılık açıklaması yaşananların perde arkasına dair merakı artırdı.

Şimdi gözler Somer Sivrioğlu’nun açıklama yapıp yapmayacağında. Taraflardan gelecek yeni açıklamalar ayrılıkla ilgili soru işaretlerini aydınlatabilir.