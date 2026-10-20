Sevdam Karadeniz’e Reyting Darbesi! Final Kapıda mı?

NOW TV’nin yeni dizisi Sevdam Karadeniz daha ikinci bölümüyle reytinglerde beklediği çıkışı yapamadı. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin başrollerini paylaştığı yapım izlenme oranlarında yaşadığı düşüşle gündeme geldi. İlk 10’a giremeyen dizi hakkında sosyal medyada erken final yorumları yapılmaya başlandı. Peki sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizi için tehlike çanları mı çalıyor?

Sevdam Karadeniz Reytinglerde Neden Geriledi?

19 Ekim Pazartesi akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelen Sevdam Karadeniz rakipleri karşısında istediği sonucu alamadı. Dizi Total grubunda 1,84 reyting ve yüzde 4,86 izlenme payına ulaştı. Bir önceki haftaya göre 0,27 puanlık düşüş yaşayan yapım AB grubunda 1,04, ABC1 kategorisinde ise 1,58 reyting aldı.

Bu sonuçlarla ilk 10’a giremeyen dizinin performansı izleyiciler arasında tartışma yarattı. Aynı akşam güçlü yapımlarla rekabet eden Sevdam Karadeniz'in önümüzdeki haftalarda izlenme oranlarını yükseltip yükseltemeyeceği merak konusu oldu.

Sosyal Medyada Erken Final Yorumları

Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da düşüncelerini paylaşmaya başladı. Dizinin geleceği hakkında yorum yapan bazı izleyiciler yapımın ekran macerasının uzun sürmeyebileceğini öne sürdü.

“Erken final yapar”, “Yok tutmadı bu dizi” ve “Haftaya final verirse şaşırmam” gibi yorumlar dikkat çekti. Ancak sosyal medyada yapılan bu değerlendirmeler dizinin final yapacağı anlamına gelmiyor. Yapımın geleceğiyle ilgili henüz resmî bir açıklama bulunmuyor.

Dizi Yayın Öncesinde Oyuncu Değişiklikleriyle Gündeme Gelmişti

Sevdam Karadeniz daha yayın hayatına başlamadan oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle konuşulmuştu. İlk etapta başroller için Emre Bey ve Aslıhan Malbora’nın adı duyurulmuş ancak iki oyuncu da projeden ayrılmıştı. Ardından kadroya katılan Damlasu İkizoğlu da başrol değişikliği sürecinde projeden ayrıldı.

Son olarak Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin başrolleri üstlendiği dizinin önünde şimdi önemli bir sınav var. Bakalım Sevdam Karadeniz gelecek bölümlerde izleyicinin ilgisini artırarak reytinglerde yükselişe geçebilecek mi?