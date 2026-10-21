Demet Akalın’dan Hülya Avşar’a Olay Yanıt: “Ne Saçma!”

Hülya Avşar’ın miras paylaşımıyla ilgili sözleri gündem oldu. Demet Akalın’dan ise sert bir yanıt geldi: “Ne saçma bir düşünce!” İşte tartışmanın ayrıntıları.

Demet Akalın’dan Hülya Avşar’a Olay Yanıt: “Ne Saçma!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 09:21

Ünlü isimlerin miras paylaşımıyla ilgili tartışmalarına bu kez Demet Akalın da katıldı. Hülya Avşar’ın servet sahibi kişilerin miraslarını hayattayken planlaması gerektiğini söylemesi magazin gündeminde ses getirdi. Avşar’ın açıklamasına sessiz kalmayan Akalın ise yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının “Ne saçma bir düşünce!” sözleri iki isim arasında görüş ayrılığı yaşandığını ortaya koydu.

Hülya Avşar’dan Miras Paylaşımı Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde konser öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Hülya Avşar’a ünlü isimlerin vefatlarının ardından gündeme gelen miras kavgaları soruldu. Avşar da konuyla ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi.

Ünlü sanatçıya göre ciddi bir servete sahip olan kişiler miras konusunu son ana bırakmamalı. Avşar mal varlığının önceden planlanmasının aile içinde yaşanabilecek anlaşmazlıkları önleyebileceğini düşünüyor.

Mirasın bir kişiye fazla diğerine az bırakılmasının ya da bir aile üyesinin tamamen dışarıda tutulmasının telafisi zor sorunlara yol açabileceğini belirten Avşar herkesin hakkının adil şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı.

“İş Baştan Sağlama Alınmalı”

Hülya Avşar miras paylaşımının yalnızca sözlü olarak belirlenmesinin yeterli olmadığını da ifade etti. Ünlü sanatçı kişilerin vasiyetlerini önceden hazırlayıp hukuki işlemlerini tamamlamasının önemli olduğunu söyledi.

Avşar’a göre her şey en başından resmiyete dökülürse ileride yaşanabilecek tartışmaların ve aile içindeki kırgınlıkların önüne geçilebilir. Bu açıklama miras meselesini yeniden magazin gündeminin öne çıkan konularından biri haline getirdi.

Demet Akalın’dan Dikkat Çeken Yorum

Hülya Avşar’ın açıklamasına ilk tepki veren isimlerden biri Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcı Avşar’ın sözlerinin yer aldığı videonun altına yorum yaparak düşüncesini açıkça ortaya koydu.

Akalın “Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm! Bana ‘Aç mısın tok musun?’ soran oldu mu ki…” ifadelerini kullandı.

Akalın’ın bu çıkışı miras konusunda iki ünlü ismin farklı düşündüğünü gösterdi. Paylaşımın ardından gözler tartışmayla ilgili yeni açıklamalar gelip gelmeyeceğine çevrildi.

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