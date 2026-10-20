İbrahim Büyükak Ve Oğuzhan Koç’tan Bomba Haber!

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç izleyicilerin sevdiği Yol Arkadaşım serisinin üçüncü filmi için yeniden bir araya geldi. Şeref ve Onur karakterleriyle hafızalara kazınan ikili yeni maceraları için sete çıktı. Üstelik bu kez hikâyeye sürpriz bir isim daha katılıyor: Cindy adlı at! Çekimlerden gelen ilk kareler yeni film için merakı şimdiden artırdı. Peki Şeref ve Onur bu defa nasıl bir maceraya atılacak?

Şeref ve Onur’un Yeni Macerası Başladı

Yol Arkadaşım 3 filminin çekimleri Yılmaz Ulusoy Atlı Spor Kulübü’nde başladı. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç sette ellerinde klaketle poz verirken filmin hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Cindy ile de kamera karşısına geçti.

Serinin önceki filmlerinde başlarını türlü belalardan kurtaramayan Şeref ve Onur yeni yapımda yine maceradan maceraya koşacak. Bu kez ikilinin yol arkadaşı şampiyon yarış atı Cindy olacak. Cindy’nin hikâyeye nasıl dahil olacağı ve ikilinin başına ne gibi işler açacağı ise şimdiden merak konusu.

Filmin Kadrosunda Kimler Var?

Yapımcılığını TAFF Pictures, CJ ENM Türkiye ve AYEM Media’nın üstlendiği filmin senaryosu İbrahim Büyükak’ın imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise serinin yeni halkasını izleyiciyle buluşturacak Bedran Güzel oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un yanı sıra Seda Türkmen, Baturay Özdemir, Bahar Şahin, Metin Pıhlıs, Burcu Türünz, Öykü Naz Altay ve Pelin Baynazoğlu da yer alıyor. Kalabalık kadrosuyla dikkat çeken yapımın, sevilen karakterleri yeniden bir araya getirirken hikâyeye yeni yüzler de katması bekleniyor.

Yol Arkadaşım 3 Ne Zaman Vizyona Girecek?

Çekimleri başlayan Yol Arkadaşım 3 için vizyon tarihi de belli oldu. Film 26 Şubat 2027’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Şeref ve Onur’un yeni macerasını merak edenler şimdiden takvimlerine not düşebilir. Cindy’nin de dahil olduğu bu yolculukta ikiliyi nasıl sürprizlerin beklediğini ise film vizyona girdiğinde göreceğiz.