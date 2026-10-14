Murat Boz ve Demet Özdemir Stüdyoda Mahsur Kaldı! Acil Çağrı

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak hayatı adeta felç etti. Birçok cadde ve sokak sular altında kalırken ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Yağıştan etkilenen adreslerden biri de Sarıyer’in Ayazağa bölgesindeki bir stüdyo oldu. Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir’in de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi yükselen sular nedeniyle binadan çıkamadı. Yaşananlar karşısında endişelenen Boz sosyal medyadan canlı yayın açarak yetkililere acil yardım çağrısında bulundu.

Murat Boz Canlı Yayında Yardım İstedi

Stüdyoda mahsur kalan Murat Boz yaşadıkları tehlikeyi anlatmak için canlı yayın açtı. Suyun hızla yükseldiğini ve yolların geçilemeyecek hale geldiğini söyleyen şarkıcı içerideki ekiplerle birlikte binadan ayrılamadıklarını belirtti.

Boz bulunduğu bölgede su seviyesinin yaklaşık 2 metreye ulaştığını ve stüdyonun da su almaya başladığını anlattı. Yaşananların acil bir durum olduğunu vurgulayan ünlü isim yardım çağrısının daha fazla kişiye ulaşması için yayını açmak zorunda kaldığını söyledi.

“Artık Su Basmasın Diye Dua Ediyoruz”

Stüdyonun alt bölümlerinin suyla dolduğunu belirten Boz içerideki çalışanların daha güvenli alanlara geçmeye çalıştığını aktardı. Kadın çalışanların üst kattaki bir bölüme alındığını söyleyen şarkıcı binadaki kişi sayısının fazla olması nedeniyle durumun giderek daha kaygı verici hale geldiğini ifade etti.

Suyun daha fazla yükselmemesi için dua ettiklerini belirten Boz’un sözleri yaşadıkları endişeyi gözler önüne serdi. Stüdyonun çevresinde araçların da su altında kaldığını dile getirdi.

“200-250 Kişi Var, Acil Tahliye İstiyoruz”

İçeride yaklaşık 200-250 kişinin bulunduğunu söyleyen Murat Boz, AFAD, belediye ve itfaiye ekiplerine seslendi. Ünlü şarkıcı acil yardım ve tahliye talep ederek yetkililerin bölgeye ulaşmasını istedi. İnternet bağlantısının zayıfladığını da belirten Boz yayının ne kadar devam edeceğini bilmediğini söyledi.

Demet Özdemir’den de Paylaşım Geldi

Aynı stüdyoda bulunan Demet Özdemir de yaşananları sosyal medya üzerinden duyurdu. Oyuncu “Cendere yolunda stüdyoda mahsur kaldık” diyerek bölgeden ayrılamadıklarını açıkladı. Şiddetli yağışın ortasında kalan ekiplerin yardım çağrısı ise yaşanan durumun ciddiyetini ortaya koydu.